『城ドラ』コラボ記念！京王線新宿駅構内で10月18日（土）の1日限定で「新宿駅に出没注意！ヌボボを探せ！」開催！「#城ドラ」「#新宿でヌボボ発見」をつけてXに投稿しよう
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、10月18日（土）の1日限定で、京王線新宿駅構内にヌボボのオブジェが出現することをお知らせいたします。ヌボボを見つけて写真を撮り、Xに投稿するとアマゾンギフトコード1万円が抽選で当たるキャンペーンも開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331417&id=bodyimage1】
◆キャンペーン詳細ページ: https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/news_251009/
10月6日（月）より開催中の『城ドラ』×『京王電鉄』コラボを記念し、10月18日（土）の9:00 ～ 18:00限定で、京王線新宿駅構内にヌボボのオブジェが出現！ヌボボを見つけて写真を撮り、Xでハッシュタグ「#城ドラ」と「#新宿でヌボボ発見」をつけて投稿すると、アマゾンギフトコード1万円が抽選5名様に当たるキャンペーンも開催いたします。ぜひ京王線新宿駅までお越しください！
【開催・応募期間】2025年10月18日（土）9:00 ～ 18:00
「#城ドラ」+「#新宿でヌボボ発見」を付けてヌボボのオブジェの写真をXに投稿しよう！
【開催・応募期間】2025年10月18日（土）9:00 ～ 18:00
※応募には『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）のフォローが必須です
※撮影の際は、周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします
※開催時間が変更になる場合がございます
【当選発表】
厳正な抽選の上、ご当選者には『城とドラゴン』公式アカウントより当選者をフォローし、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
【賞品発送】
2025年11月頃（予定）
※天変地異など、やむを得ぬ事情により発送に遅れが生じる可能性がございます。予めご了承下さい
■賞品
アマゾンギフトコード1万円 5名様
■参加方法
（1）『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）をフォロー
（2）「#城ドラ」と「#新宿でヌボボ発見」のハッシュタグを付け、ヌボボのオブジェを撮影した画像をXにて投稿
※第三者の画像を使って投稿された場合は抽選対象外となります
その他詳しい応募要項などは、以下の詳細ページ内をご確認ください。
◆「新宿駅に出没注意！ヌボボを探せ！」詳細ページはこちら◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/news_251009/
『京王電鉄』コラボ開催中！
「アバたま」に城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとしてメタドラガールの「京王ライナー」や、限定の剣士お着替え「京王電鉄セット」が登場！その他にも、ミッションやログインボーナス、討伐イベントはもちろん、“祝福”を発動することで参加できる「駅主バトル」も初開催！他にもイベントやキャンペーンも盛りだくさんの期間限定コラボイベントを、ぜひお楽しみください。
【コラボ開催期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
◆『城とドラゴン』×『京王電鉄』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_keio
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331417&id=bodyimage2】
現在開催中のイベント情報：「おかえり＆新人キャンペーン」開催中
