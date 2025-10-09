¡û¡û¤Î½©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ººÈ¯É½
¥ß¥º¥Î¤Ï¡¢½©¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¡û¡û¤Î½©¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼ñÌ£¤ä³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤¬Â¿¤¤½©¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡û¡û¤Î½©¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó72%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤¬22.4%¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¤¬Ìó28%¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË½÷¤È¤â°ìÈÖÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡û¡û¤Î½©¡×¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤Ç¤ÏÌó90%¤Î¿Í¤¬ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó40%¤¬ÈñÍÑ¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ºº³µÍ×¡§¡û¡û¤Î½©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§16ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,102
Ä´ºº¤Î¾ÜºÙ
¤³¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ö¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡û¡û¤Î½©¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó72%¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤¬2°Ì¤Î22%¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤è¤ê¤â¡ÖÆÉ½ñ¤Î½©¡×¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ê£¿ô²óÅú²Ä
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤Ç»Ï¤á¤¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¤¬1°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2°Ì°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤Ï¡Ö¥è¥¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¡×¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ñ¤¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìîµå¤¬37.3%¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Æ¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Èµåµ»·Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¡§¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤Ç»Ï¤á¤¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä
½÷À¡§¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤Ç»Ï¤á¤¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡û¡û¤Î½©¡×¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÈñÍÑÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤Ç¤Ï0±ß¤¬41.1%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â5,000±ß°Ê²¼¤¬39.2%¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¡¢ÈñÍÑ¤â¤¢¤Þ¤ê¤«¤±¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤Ç¤Ï0±ß¤¬9.7%¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬10,000±ß°ÊÆâ¤Î½ÐÈñ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡û¡û¤Î½©¡×¤Ï¥Æー¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤é¤ì¤ëÈñÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÈñÍÑÂÓ
¢§¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÈñÍÑÂÓ
¥ß¥º¥Î¤Ï¡¢±¿Æ°¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¥·ー¥ó¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë·ò¹¯¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À½ÉÊºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
