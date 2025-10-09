出張！城ドラ大好き倶楽部～城とドラゴン公式オフ会2025～第5弾の福岡オフ会の参加者募集を開始！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、全国5ヶ所を巡る『出張！城ドラ大好き倶楽部 ～城とドラゴン公式オフ会2025～』の第5弾となる福岡オフ会の参加者募集を開始したことをお知らせいたします。
◆『出張！城ドラ大好き倶楽部～城とドラゴン公式オフ会～』詳細ページ◆ https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/offlinemtg2025/
「城ドラ大好き倶楽部」でお馴染み、さねしげと西くぼアナが全国を巡る公式オフラインイベント『出張！城ドラ大好き倶楽部～城とドラゴン公式オフ会2025～』の第5弾を12月13日（土）に福岡県・博多駅付近の会場にて開催いたします。開催に先駆け、10月8日（水）よりイベントの参加メンバーを募集中！奮ってご応募ください！
第5弾:福岡県・福岡会場
開催：2025年12月13日（土）14:00（13:30開場） ～ 18:00予定
会場：福岡県・博多駅付近（※詳細は当選者にのみ通知）
※会場までの交通費については参加者の自己負担となります
「出張！城ドラ大好き倶楽部 ～城とドラゴン公式オフ会～」とは？
「出張！城ドラ大好き倶楽部～城とドラゴン公式オフ会～」とは、『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルでもお馴染み、“城ドラ大好き倶楽部”のさねしげと西くぼアナが全国5ヶ所を巡る公式オフラインイベントです。会場ではクイズや腕ONEチームバトル、ジャンケン大会などを実施。会場に集まった“城ドラ”プレイヤー同士でチームを組み、協力しながら親睦を深めましょう。
クイズ、腕ONE、ビンゴ大会も！会場のみんなで盛り上がろう
◎協力して勝利を掴め！城ドラウルトラクイズ
チームに分かれて、さまざまなクイズに挑戦するコーナーです。『城ドラ』ファンなら答えられて当然!?の問題から、長年のプレイヤーでも悩んでしまうマニアックな超難問も？知力だけではなく、仲間とのチームワークが勝利の鍵に！
◎バトルでシール集めよう！城ドラフレンドリーマッチ
5種類のシールの獲得を目指し、会場内のプレイヤーたちと『城ドラ』で対戦していただきます。プレイヤーごとに渡されるシールの種類が変わるので、さまざまな方とバトルを通じて熱い交流を楽しみましょう。「城ドラ大好き倶楽部」のメンバーもバトルに参加！君はさねしげや西くぼアナを倒せるか!?
◎さねしげ軍 vs 西くぼ軍！腕ONEサバイバル
「城ドラ大好き倶楽部」のさねしげと西くぼがそれぞれリーダーとなって、来場者を2チームに分けてバトル！生き残りをかけて予選を戦い、本戦に出場したメンバーをライブビューイングで観戦します。どちらのチームが勝利を収めるか？いざ、尋常に『城ドラ』バトル！
◎運で賞品をゲットしよう！西くぼジャンケンNEO
オフ会の最後は、城ドラ公式YouTubeチャンネルでもお馴染み「西くぼジャンケン」で締めくくります。抽選で選ばれた方が西くぼアナとジャンケンで対戦！勝利条件を満たした参加者には賞品を贈呈！オフ会最後の運試しを楽しみましょう！
◎フリータイム
イベント終了後はフリータイムも設けております。オフ会の記念にフォトスポットで撮影したり、この日チームを組んだ仲間・戦った相手と親睦を深めたり、自由な時間にお使いください。
