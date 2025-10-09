11月11日（火）は『超ニョロニョロの日』！当日はナイトパス1,100円！至るところでニョロニョロイベント開催！11月8日（土）～ 11月11日（火）の期間、パーク内ではニョロニョロが大発生！

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）は、「１」がミステリアスないきもの「ニョロニョロ」の形に似ていることから毎月11日を『ニョロニョロの日』と定め、来園者へのニョロニョログッズプレゼント、限定アートラテ販売、アーケードゲーム「ニブリングの店」にてボール1個増量を実施しています。今年はさらに11月11日（火）を『超ニョロニョロの日』、11月8日（土）～11月11（火）の4日間を『超ニョロニョロフェスタ』とし、ニョロニョロにちなんだ様々なイベントを開催いたします。





11月11日（火）『超ニョロニョロの日』当日は、ポッティングシール来場者プレゼントなど通常の『ニョロニョロの日』の特典に加え、ナイトパスの割引を実施。おとな当日2,500円（前売2,300円）のところ、1,100円の特別価格でナイトパスを販売いたします。

11月8日（土）～11月11日（火）の4日間は、パーク内で様々なニョロニョロ関連のイベントを実施します。バルーンアートでニョロニョロの帽子をつくる無料のワークショップや、気圧計の周りに大発生したニョロニョロと写真が撮れるフォトスポットが登場。各所に設置したニョロニョロのフォトプロップスで記念撮影もお楽しみいただけます。パークがまさに、ニョロニョロだらけに。また、ニョロニョロと一緒に撮影した写真をSNSに投稿した方に、キャラクターカードをプレゼントするキャンペーンを実施します。さらに、通常は土日祝限定の湖上花火大会を、ニョロニョロをイメージした特別な仕様で、8日（土）・9日（日）、そして『超ニョロニョロの日』当日である11日（火）の計3日間お届けします。

木々が色づき始めるムーミンバレーパークを、たくさんのニョロニョロたちと一緒にお楽しみください。

＜開催概要＞

■開催期間：11月8日（土）～ 11月11日（火）

■『超ニョロニョロフェスタ』詳細：https://metsa-hanno.com/event/40739/(https://metsa-hanno.com/event/40739/)

『超ニョロニョロの日』および『超ニョロニョロフェスタ』開催イベント

▶『超ニョロニョロの日記念 ムーミン谷の湖上花火大会』開催！

ニョロニョロをイメージした柳の花火を中心に、湖上から一斉に放たれる花火は、華やかな光と色彩を空に描き出します。『超ニョロニョロの日』にしか見られない特別な演出をお楽しみください。

■開催日：2025年11月8日（土）、9日（日）、11日（火）

■開催時間：18:00～ 約5分間

■おすすめの観覧場所：水浴び小屋付近、ジップライン小屋先20m付近リトルミイのオブジェ周辺、湖上のテラス

※少雨決行、強風荒天中止。

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知いたします。

▶『超ニョロニョロの日』11月11日（火）限定！ナイトパス1,100円！

2025年11月11日（火）限定で、16時から使用可能なナイトパスを1,100円で販売いたします。

■チケット購入：ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）

https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000031530/(https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000031530/)

▶【先着1111名様】『超ニョロニョロの日』アートデザインポッティングシールプレゼント

毎月変わるデザインが集めたくなる、直径28mmのポッティングシール（非売品）を『超ニョロニョロの日』来園者にプレゼント。

スマホに貼ったり、コレクション用台紙に貼ってお楽しみいただけます。

■開催日：2025年11月11日（火）

■配布場所：はじまりの入り江エリア

▶『ニョロニョロの日』限定アートラテ販売

毎月限定の『ニョロニョロの日』オリジナルデザインが入ったアートラテを販売。

■開催期間：11月8日（土）～ 11月11日（火）

■販売場所：ライブラリー カフェ（KOKEMUS 2階）

■販売価格：980円（税込）

※写真はイメージです。

※通常毎月11日のみの開催ですが、11月は8日（土）～11日（火）の期間開催予定

▶アーケードゲーム「ニブリングの店」ボール1個増量！

ボールを転がしてビンゴを狙うゲーム「MERENHUISKE ODYSSEY」では、毎月『ニョロニョロの日』限定でボール1個増量！

ゲームに成功するとニョロニョロのぬいぐるみがもらえます。

■開催期間：11月8日（土）～ 11月11日（火）

■開催場所：ニブリングの店

■価格：700円（税込）

※通常毎月11日のみの開催ですが、11月は8日（土）～11日（火）の期間開催予定

▶ニョロニョロのバルーンづくりワークショップ

バルーンアートでニョロニョロづくりに挑戦！

完成したニョロニョロ帽子を被って『超ニョロニョロの日』をお祝いしよう。

■開催期間：11月8日（土）～ 11月11日（火）

■開催時間：１.10:30 ２.11:00 ３.11:30

４.13:00 ５.13:30 ６.14:30 ７.15:00

■所要時間：約20分

■開催場所：はじまりの入り江エリア 水浴び小屋通り

■価格：無料（整理券制）

※整理券は10:00～ワークショップ会場にて配布いたします。

※整理券のお時間はご指定いただけますが、各回なくなり次第配布終了いたします。

※6歳未満のお子様は大人と一緒にご参加ください。

※ラテックスアレルギーの方はご参加をお控えください。

▶ニョロニョロフォトプロップス新登場！SNSにニョロニョロの写真・動画投稿でキャラクターカードをプレゼント！

期間中いたるところに登場するニョロニョロのプロップスを使って、『超ニョロニョロの日』の記念撮影をしよう！

XまたはInstagramでムーミンバレーパーク公式アカウントをフォローし、ニョロニョロのプロップスやニョロニョロのグッズなど、パーク内で撮影したニョロニョロの写真・動画をSNSに ＃超ニョロニョロの日 をつけてご投稿いただくと、インフォメーションにて1投稿につき1枚ムーミン80thキャラクターカードをプレゼントいたします。

※キャラクターはランダムでのお渡しとなります。

※数に限りがございます。なくなり次第配布終了いたします。

■投稿期間：11月8日（土）～ 11月11日（火）

■引換期間：11月8日（土）～ 11月11日（火）パーク営業時間に準ずる

■引換場所：ムーミンバレーパーク インフォメーション

■詳細：https://metsa-hanno.com/event/40739/(https://metsa-hanno.com/event/40739/)

▶気圧計のまわりにニョロニョロが大発生！

小説『たのしいムーミン一家』で、ムーミン一家と仲間たちがニョロニョロの大集合する島にたどり着く物語を再現し、「おさびし山エリア」の気圧計にニョロニョロたちが大発生！

気圧計のまわりで揺れるたくさんのニョロニョロたちと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場します。

■開催期間：11月8日（土）～ 11月11日（火）

★同時開催中！イベントのご紹介★

■『ムーミン谷のクリスマス』

小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマに、物語に登場するクリスマスツリーの再現や、クリスマスを全く知らないムーミン一家らしいクリスマスと、冬眠をしないムーミン谷の仲間たちのクリスマスのお祝いを表現、ムーミンバレーパーク全体が華やかに飾り付けられ、ムーミンの物語の世界観をお楽しみいただけます。

■開催期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

■開催時間：10:00～20:00

■詳細：https://metsa-hanno.com/event/40012/(https://metsa-hanno.com/event/40012/)

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。

