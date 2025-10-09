【イベントレポート】ジョイフル「秋の新商品試食会」を開催しました！総勢1,500名以上の参加で大盛況！

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市三川新町一丁目1-45代表取締役社長：穴見くるみ）は、2025年9月30日のグランドメニュー改定に合わせ、「お店で秋の新商品試食会（9月17日／大分大手町店・鹿児島中央駅前店、9月18日／上熊本店・福岡警固公園前店、小倉熊本店、9月25日／豊川コロナワールド店・白井店）」にて一般の方を対象とした先行試食会を行いました。

今回の開催は、前回の「春の新商品試食会＆福岡工場見学ツアー」の参加者より、「各地での開催」を望むお声を多くいただいたことから、春の4店舗から7店舗に拡大し、試食会を実施する運びとなりました。3日間で1,200名を超える方々がご参加、福岡工場での実施分を含めると総勢1,500名を超える方々にご参加いただき、大変ご好評をいただきました。

秋の新商品試食会～参加されたお客様の声

● 9月17日：大分大手町店（大分県）

・20代男女：ボロネーゼは、チーズインハンバーグとパスタの組み合わせが新鮮で美味しかった。

・ファミリー：前回が良かったので、今回は母を誘って参加しました。ティラミスが本格的でした。

● 9月17日：鹿児島中央駅前店（鹿児島県）

・親子：ボロネーゼと本格的な「そば」が良かったです。

● 9月18日：福岡警固公園前店（福岡県）

・親子：日頃注文しないメニューを食べることができる良い機会でした。

● 9月18日：上熊本店（熊本県）

・ファミリー：前回、参加できなかったので今回は絶対参加したかった。ボロネーゼとしらす丼が美味しかったです。

● 9月25日：白井店（千葉県）

・ファミリー：電車で1時間かけて来ました。新メニューを食べることができて嬉しかったです。

＜実施店舗＞

■2025年9月17日（水）

１.大分大手町店（大分県）／大分県大分市大手町3丁目7-15

２.鹿児島中央駅前店（鹿児島県）／鹿児島県鹿児島市中央町18-2

■2025年9月18日（木）

１.上熊本店（熊本県）／熊本県熊本市西区上熊本2丁目18番57号

２.福岡警固公園前店（福岡県）／福岡県福岡市中央区天神2丁目2番66号

３.小倉熊本店（福岡県北九州市）／福岡県北九州市小倉北区熊本1-8-3

■2025年9月25日（木）

１.白井店（千葉県）／千葉県白井市冨士270-1

２.豊川コロナワールド店（愛知県）／愛知県豊川市下長山町上アライ14-1

2025年9月27日（土）・9月28日（日）には、秋の新商品試食会＆福岡工場見学ツアーを開催しました

ジョイフル福岡工場 （福岡県築上郡築上町）

毎回ご好評いただいている本イベントでは、今回も満席となる約360名の方にご参加いただきました。

普段は見ることができない、工場でのハンバーグなどの製造過程の見学をはじめ、

秋の新メニューの試食、子どもから大人まで楽しめるオリジナルパフェづくり体験を実施しました。

会社概要

・会社名 ：株式会社ジョイフル

・本社所在地 ：〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ：穴見 くるみ

・事業内容 ：ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けてまいりました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けて参ります。