スノーマンやプレゼントをモチーフにしたスイーツに心ときめく▽フェスティブシーズン限定のクリスマスアフタヌーンティー

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、2025年11月28日(金)から12月25日(木)までの期間中、館内のカフェ＆バー「TEA AND BAR」で、「Twinkle! Christmas Afternoon Tea」と題したアフタヌーンティーを提供いたします。

Twinkle! Christmas Afternoon Tea イメージ詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/twinkle-christmas-aft.html

バニラアイスを繊細な飴細工が包み込む「スノードーム」からスタートする今回のアフタヌーンティーでは、きらきらと輝くクリスマスのときめきをTHE THOUSAND KYOTOらしく表現したスイーツとセイボリーをラインアップ。ティースタンドには、雪だるまやサンタクロースの帽子、クリスマスツリー、プレゼントボックスなど、誰もが心ときめくクリスマスのモチーフを洗練されたデザインで仕上げたスイーツ6種類が登場し、大人のホリデーシーズンを演出します。出来立てでご用意する「ポットパイ」など4種類のセイボリーとともにお楽しみください。また、京都・和束町産の茶葉を使用する和紅茶をはじめとした、フレーバーティーやカフェラテなど約30種類のドリンクは、フリーフローでお楽しみいただけます。

また、開催期間中には大階段に約7mのもみの木がライトアップして登場するほか、お日にち限定のナイトタイムにはクリスマスコンサートを実施いたします。コンサートの音色は店内からもお楽しみいただけます。フェスティブシーズン限定のきらめくひとときを、特別なアフタヌーンティーとともにお過ごしください。

■「Twinkle! Christmas Afternoon Tea」 概要

【実施期間】 2025年11月28日(金)～12月25日(木) ※前日正午までに要予約

【店舗名】 カフェ＆バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【時間】 3部制 (11:30～13:30、15:00～17:00、18:30～20:30全てL.O.)

【料金】 6,900円 (グラスシャンパン付き 8,900円 / シェアテーブル 6,700円)

※1名さまあたりの料金です。

【お問い合わせ】 TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00～19:00)

【詳細】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/twinkle-christmas-aft.html

<ウェルカムデセール>スノードームスノードーム

飴細工を美しい球体に仕立て、スノードームの幻想的な世界をプレートの上に表現しました。

そっとスプーンを入れるとバニラのアイスがお目見えし、淡雪のごとく口どけます。アイスの下にしのばせた香ばしいアーモンドの生地がアクセントとなり、添えられたベリーのフレッシュな酸味がデセールの優しい甘さを上品に引き立てます。

子ども心をくすぐるモチーフに大人のあしらいを施した、ホリデーシーズンを彩る一品です。

<ウェルカムドリンク>ウィンター・ガーデンウィンター・ガーデン

冬の澄んだ夜、静まる庭園にきらめく光をイメージしたノンアルコールカクテルです。

エルダーフラワーシロップの上品で華やかな甘さに、トニックウォーターのほろ苦さとソーダの爽快感が美しく重なります。

一口飲めば、洗練された味わいと幻想的な輝きが広がる、大人のためのクリスマスドリンクです。

＜ティースタンド＞

１. ホワイトツリー

香ばしいバニラコーンに甘酸っぱいりんご風味のミルクチョコレートガナッシュを閉じ込め、ココナッツで雪化粧したツリーモチーフのスイーツです。きらきらと輝く星のデコレーションがポイントの、見た目も食感も楽しいこの季節だけの特別な一品です。

２. ボンボンショコラ ベル

繊細な輝きを放つ黄金色のボンボンショコラです。艶やかなチョコレートでコーティングしたベルの中には、口どけなめらかなアプリコットコンフィと紅茶のガナッシュをしのばせました。紅茶の豊潤な味わいとアプリコットの爽やかな酸味のハーモニーをお楽しみください。

３. ボンボンショコラ サンタ帽子

クリスマスの定番、サンタクロースの帽子をかたどった愛らしいボンボンショコラです。ストロベリーガナッシュの甘酸っぱさが芳醇なピスタチオプラリネのコクを引き立てます。帽子の縁と先端には純白のポンポンを飾り、ホリデー気分を盛り上げます。

４. プレゼントケーキ

大切な人への贈り物に込めるきらきらとした喜びを形にした、小さなプレゼントボックスのような一品です。濃厚なホワイトチョコのバタークリームで上品な甘さに仕上げています。真っ赤なフランボワーズコンフィが、聖夜を彩る鮮やかなアクセントに。

５. レモンジュレ

トップのオーナメント風ホワイトチョコレートがグラスの中の雪景色を彩る、見た目も涼やかなレモンのジュレです。練乳のまろやかなコクの生クリームがジュレの爽快な風味を一層引き立て、華やかな余韻を残します。

６. 雪だるま

コロンとした二段重ねのボディに、思わず笑みがこぼれる愛らしい表情がチャームポイントの雪だるまのムース。チーズムースに閉じ込めたオレンジのコンフィが、爽やかながらも濃厚な味わいを演出します。

ホワイトツリーボンボンショコラ ベルボンボンショコラ サンタ帽子プレゼントケーキレモンジュレ雪だるま<セイボリー>

１.ポットパイ

心あたたまる、優しい味わいのポットパイです。エリンギ、まいたけなど３種のきのこ、そして甘みたっぷりの玉ねぎをじっくりと煮込みました。熱々のクリームシチューと一緒にお召し上がりください。

２.骨なしフライドチキン

外側はクリスピー、中は肉汁あふれるジューシーな食感に仕上げたフライドチキンです。シンプルな塩とホワイトペッパーで鶏肉本来の旨みを引き出しつつ、風味豊かな衣が食欲をそそる、パーティームードを盛り上げる一品です。

３.ラタトゥイユタルト

サクサクのパイ生地に色鮮やかなラタトゥイユを盛り付けたタルトです。シュレッドチーズをかけて焼き上げ、風味豊かに仕上げました。

４.ローストビーフ

しっとりと柔らかな食感と、噛むほどに広がる赤身の旨みが特徴のローストビーフです。シャリアピンソースの玉ねぎの甘みと深みのある風味がローストビーフの味わいを一層引き立てます。

ポットパイ(上)骨なしフライドチキン、(下)ラタトゥイユタルトローストビーフ<フリーフロードリンク>

和紅茶

京都府和束町産和紅茶 / 鹿児島県産夢ふうき(べにふうき) / 静岡県産やぶきた / フラワージンジャーティー / 5種のりんごとスパイスハニーティー / 燻製紅茶洋酒樽

紅茶

ピュアエジプション カモミール / ホワイトティーwithゴジベリーティー / アールグレイブルースター / ルイボスオレンジ シトラス / アーユルヴェーダ ブリスティー / マヌカフラワーティー / スリーピードリームタイム / ベリーピーチクランブル / ダージリン セカンドフラッシュ

日本伝統茶＆日本茶

ハスの葉茶 / ほうじ茶

コーヒー

THE THOUSAND KYOTO オリジナルブレンド / アマレロブルボン(ブラジル) / マンデリンリントン(インドネシア) / エスプレッソ / アメリカーノ / カフェラテ / カフェオレ / カプチーノ / デカフェ

その他

金萱烏龍茶 / ジャスミンティー / 抹茶ラテ / ほうじ茶ラテ

※表示価格には、サービス料15%と消費税が含まれております。

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

※画像はすべてイメージです。

※フリーフロードリンクのラインアップは変更になる場合がございます。

ホテルのシンボル 大階段でクリスマスイベントの開催

2024年 クリスマスコンサート の様子

■ 高さ約７ｍの「生モミの木」クリスマスツリー

今年も、THE THOUSAND KYOTOのシンボルである大階段に、高さ約7mの「生モミの木」クリスマスツリーが登場します。役目を終えたツリーは廃棄することなく、ウッドチップへの加工や新たな装飾品としての再利用など、サステナブルな取り組みに活用いたします。環境に配慮した、未来につながるツリーです。

【展示期間】 2025年11月17日(月)～12月25日(木)

※お好きな時間にご覧いただけます。

【展示場所】 THE THOUSAND KYOTO 1階 大階段踊り場

■ クリスマスコンサート

輝くツリーの下でクリスマスコンサートを開催いたします。開放的なロビー空間全体に美しいクリスマスソングの旋律が響き渡り、空間を華やかなムードで満たします。ご宿泊やレストランをご利用の際は、美しい音色とツリーの輝きに包まれる特別な空間にぜひお立ち寄りください。

※日本料理「KIZAHASHI」店内からはご鑑賞いただけません。イタリア料理「SCALAE」、カフェ&バー「TEA AND BAR」店内からは、一部お席よりご鑑賞いただけます。

【開催期間】 2025年12月20日(土)～25日(木)

【開催時間】

12月20日(土)～22日(月)、24日(水)、25日(木) 19:00～19:25、19:45～20:00

12月23日(火) 19:00～20:00

【開催場所】 THE THOUSAND KYOTO大階段踊り場 クリスマスツリー横

【料金】 無料

■ プロジェクションマッピング「千条の流れ」「千雨」がクリスマスバージョンに

「千条の流れ」クリスマスバージョン

ロビー大階段にて公開中の常設デジタルアート「KYOTO+1024（キョウトイチゼロニイヨン）」は、クリスマス期間中、「千条の流れ」と「千雨(ちさめ)」の二つのタイトルがクリスマスの装いに。「千条の流れ」は、雪景色をテーマにアップデートされ、大階段を純白の雪が降り積もる世界へと誘います。そして「千雨(ちさめ)」は、弾けるようなクリスマスカラーのライティングと雪の降るクリアな音色がシンクロし、華やかで心をはずませるムードを演出します。美しい音色と光に彩られる冬の夜を、心ゆくまでお楽しみください。

【開催期間】 2025年11月17日(月)～12月25日(木)

【開催時間】 18:00～23:00

【開催場所】 THE THOUSAND KYOTO 大階段

TEA AND BAR 店内

■カフェ＆バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【営業時間】 10:00～23:00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)

【席数】 58 席

【お問い合わせ】 075-351-0700(レストラン総合受付10:00～19:00)

【URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/

THE THOUSAND KYOTO 外観

■THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

【所在地】 〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩約2分

【階数】 地下1階～地上9階(客室：3階～9階/ 222室)

【URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/