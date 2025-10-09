神田外語大生 × JR東日本クロスステーション　NewDaysで「世界を味わうおにぎり」を期間限定発売！

学校法人佐野学園

神田外語大学(千葉市美浜区／学長 宮内孝久) 外国語学部 国際コミュニケーション学科の鶴岡公幸教授ゼミの学生たち は、株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（東京都渋谷区／カンパニー長 高橋徹）が運営するNewDaysのオリジナル商品ブランド「ニュータス」と連携し、「世界を味わうおにぎり」をコンセプトに、オリジナルおにぎり3種類を企画・開発しました。2025年10月14日(火)からJR東日本エリアのNewDaysにて期間限定で販売されます。世界の言語や文化を学ぶ学生が、大学での学びを生かして試行錯誤を重ねて生み出した商品です。「ニュータス」のブランドコンセプト“あたらしい、欲しいをつくる。”と学生の国際的な視点が融合し、エキナカから“食の旅”を提案します。

キャンパスからエキナカへ「世界を味わうおにぎり」

今回開発されたのは、世界の人気料理をテーマにした3種類のおにぎりです。学生ならではの着眼点とニュータスのアイデアが融合し、手軽に食べながら旅行気分を味わえるラインアップとなりました。2025年10月14日(火)から、JR東日本エリアのNewDaysにて期間限定で販売されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/193_1_85f0d74f8155d784af994962516a4954.jpg?v=202510090257 ]

企画経緯

鶴岡ゼミでは、マーケティングを実践的に学ぶ一環として食品企業との共同開発を続けてきました。今回もJR東日本クロスステーションと何度も打ち合わせや試食を重ね、「世界の食文化をもっと身近に」という思いから商品を完成させました。

＜プロジェクトメンバーのゼミ生たち＞

１. 笹目 彩遥（ささめ あすみ）さん／外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際ビジネスキャリア専攻4年

２. 矢部 颯太（やべ そうた）さん／外国語学部 英米語学科 4年

３. 山下 希咲（やました きさき）さん／外国語学部 英米語学科 3年

４. 森瀬 春香（もりせ はるか）さん／外国語学部 イベロアメリカ学科 スペイン語専攻 3年

５. クリット 梛奈（くりっと だな）さん／外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際コミュニケーション専攻 3年

６. 菊池 京香（きくち きょうか）さん／外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際ビジネスキャリア専攻 3年

▲ 前列左からゼミ生の矢部さん、笹目さん、山下さん、菊池さん、クリットさん 後列はJR東日本クロスステーションの皆様

ゼミ生コメント(代表者) 外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際ビジネスキャリア専攻 4年 笹目 彩遥（ささめ あすみ）さん コメント

コロナ禍でなかなか旅行に行けなかった人や、仕事が忙しく旅行に行けない人に、身近な場面で手軽に海外気分を味わってほしいという思いから本商品は誕生しました。また、神田外語大学でもコロナ禍明けで海外に行く機会が増えた学生も多く、「あの料理をまた食べたい」という意見のもと、本商品を企画しようと決断しました。

2人から始まったチームも、現在では3年生が新たに加わり、より多くのアイデアを取り入れることができました。各国の料理をどのようにおにぎりに落とし込むかについて試行錯誤を重ねる中で、おにぎりに合う料理に行き着くことができました。試作品を試食した際には、その美味しさに圧倒されましたが、さらに美味しく仕上げるために料理のイメージとお米に合う味付けについて意見交換を重ね、完成品ではより満足のいく味わいになったと感じています。

今後の販売を通じて、日常に取り入れることができる“非日常感”を味わい、手軽に購入出来る「コンビニのおにぎり」で、多くの人に海外旅行気分を楽しんでいただければ幸いです。

(株)JR東日本クロスステーション コメント

外国文化への造詣が深い学生の皆さんと、意見交換をしながら商品開発を行いました。大学生ならではの視点で、味やパッケージへの要望を伝えていただき、お米と馴染みのある世界の料理をモチーフに3品のおにぎりを開発しました。

海外に行かなくても、手軽に世界の料理が味わえる、お客さまに是非食べていただきたい、こだわりのおにぎりが出来ました。

鶴岡ゼミについて

外国語学部国際コミュニケーション学科の鶴岡公幸教授のもと、マーケティングを実践的に学ぶことを目的としており、食品製造業・飲食業との共同プロジェクトを手がけてきました。現在4年生13名、3年生12名が所属。過去にも地元千葉県にある食品企業と連携をして、いくつもの商品を企画・商品化して参りました。

＜過去のコラボ事例＞

NewDaysについて

株式会社 JR 東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営するコンビニエンスストアで、「行きも、帰りも、いつも近くに。」をテーマに、日常（朝、昼、夜）に寄り添った魅力ある商品・サービスを提供します。新たなオリジナル商品ブランド「ニュータス」など、 NewDaysならではの独自の品揃えで、お客さまの日常をサポートしていきます。

