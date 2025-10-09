こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月16日、JR新神戸駅に「神戸コロッケ」を新規出店
神戸・元町本店の味わいを、旅のお供や手土産に！
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）は10月16日（木）、JR新神戸駅 アントレマルシェ新神戸に「神戸コロッケ」を新規出店いたします。
神戸・元町に本店を構える「神戸コロッケ」から、旅のお供として手軽に楽しめるコロッケや、手土産にも嬉しい冷凍コロッケを販売します。
■旅のお供におすすめ商品 ※写真は全てイメージです
どらコロ 黒毛和牛ビーフ １個 429円（税込）
甘いどら焼きの皮で、黒毛和牛の甘味と旨みが美味しいビーフコロッケを挟みました。アントレマルシェ新神戸店で先行販売します。
甘じょっぱさが美味しいどらコロを、旅のお供としてぜひお楽しみください！
■神戸の手土産におすすめ商品
「神戸コロッケ」の冷凍シリーズで人気の商品詰め合わせを、アントレマルシェ新神戸店で限定販売します。神戸の手土産として、ぜひご利用ください！
人気の冷凍神戸コロッケＡセット １セット 4,108円（税込）
牛肉の旨みを味わえるポテトコロッケ、牛すじ肉の旨みやフルーツの甘みにスパイスの香りが溶け込んだカレーコロッケ、ベーコンの旨みにパンチの効いた黒胡椒風味のプチコロッケ、とうもろこしの甘みが楽しめるプチコロッケの４種類をセットにしました。
【内容】「旨みに感動 ビーフコロッケ 3個入り」「スパイス香るカレーコロッケ 3個入り」「ベーコンと黒胡椒のプチポテトコロッケ 6個入り」「北海道産とうもろこしのプチクリームコロッケ 6個入り」
人気の冷凍神戸コロッケＢセット １セット 2,596円（税込）
牛肉の旨みを味わえるポテトコロッケ、海老と帆立の旨みと食感を堪能できるカツ、蟹の豊かな風味が広がるコロッケの３種類をセットにしました。
【内容】「旨みに感動 ビーフコロッケ 3個入り」「海老と帆立のカツ ２個入り」「トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ 2個入り」
■店舗概要
店舗名： 神戸コロッケ アントレマルシェ新神戸店
所在地： 兵庫県神戸市中央区加納町1丁目3-1 JR西日本新神戸駅構内
オープン日： 2025年10月16日（木）
営業時間： 9:00～21:30
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など6つのショップブランドを302店舗（2025年9月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2025年9月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
