ジョルダン「乗換案内」が東海道・山陽新幹線の列車運行状況と連携

列車ごとのリアルタイムな遅延時分の確認が可能に

ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、10月9日（木）より、経路検索アプリ「乗換案内」と、東海旅客鉄道株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：丹羽俊介、以下「JR東海」）が提供する、東海道・山陽新幹線の列車運行状況との連携を開始しました。

「乗換案内」アプリで東海道・山陽新幹線を含む経路を検索した際に、現在運行中の列車の「遅延時分」を検索結果画面に表示します。また、前後列車一覧画面や、時刻表画面でも、各列車の最新の運行状況を表示します。

これにより利用者は、「乗車予定の新幹線が平常運転か、遅延が発生しているのか」を確認できます。また、前後の列車の運行状況も確認できるため、遅延発生時には「予約した新幹線をそのまま待ったほうがよいか」「別の新幹線に予約を変更したほうがよいか」などを検討することができます。

ジョルダンでは、交通事業者との連携を通じ、公共交通のリアルタイムの運行状況を経路検索に反映することで、日々の通勤・通学やおでかけの移動における不便を解消し、よりスムーズに快適に移動ができる環境の実現を推進していきます。

【東海道・山陽新幹線「列車運行状況」連携利用イメージ】

▼「乗換案内」アプリでの経路検索結果に、列車の「遅延時分」を表示





▼時刻表画面にも、列車の「遅延時分」を表示

※ 画面はイメージです。サービスにより表示が異なります。

【鉄道リアルタイム情報提供対象路線】

＜JR東海・JR西日本＞

東海道・山陽新幹線

＜JR東日本＞

在来線：首都圏及び仙台圏の主な線区・区間

新幹線：東北・北海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、山形新幹線、秋田新幹線

＜東京メトロ＞

全線

＜東京都交通局＞

都営地下鉄全線

＜西武鉄道＞

全線

＜小田急電鉄＞

全線

■製品・サービス概要

（参考）

ジョルダンとは…

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,300万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

