コスモスイニシアのリノベーションマンション「INITIA ＆ Renovation」を再構築～住まい選びの不安を払拭し、暮らしに確信を持つことができるリノベーションマンションへ～
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：髙智 亮大朗）は、リノベーションマンション「INITIA & Renovation」をリブランディングします。時を超えて深まる自分らしい暮らしと、将来を見据えた安心を思い描ける住まいにより、「ここに住んでよかった」という確信を提供したい。そのためにリノベーションマンションを購入する際の「不安」や「あきらめ」を限りなくゼロにしていく。そのような当社の思いをリノベーションマンションで形にしていくために、「暮らしに、心に、確信を。」をコンセプトに、ブランドをアップデートします。
■「INITIA & Renovation」リブランディングの背景
当社は、1974年の創業以来、マンション分譲事業で50年にわたり累計10万戸以上を供給してきた経験を活かし、2006年にリノベーションマンション事業を開始。デザイナーズホテルのような空間を日常にする「INITIA ID」シリーズやサウナ付きリノベーションマンションの企画、海洋プラスチック廃棄物から成形した装飾用タイルの採用など、お客さまとその先にある社会に“一歩先の価値”を提供するため、安心と快適が続く新しい住まいの提案を続けてまいりました。
リノベーションマンションという選択肢がより一般的になった現在、単なる生活の場としてだけでなく、ライフスタイルに合った自分らしい暮らしも実現できる住まいが求められている中、当社ならではの提案でニーズに応えることで、選ばれるリノベーションマンションをさらに追求するために、リブランディングへと至りました。
<ブランドコンセプト・ブランドステートメント>
コンセプトは「暮らしに、心に、確信を。」―「INITIA & Renovation」独自の、住まい手目線で生活の質を向上させる実用的な設計と、一人ひとりの感性を重視したアイデア豊かな空間・内装デザインによって、心と体が安らぐ心地よい安心感をもたらし、時を重ねるほど自分らしさが深まる暮らしから芽生える“確信”を届けたい、という思いを込めました。本コンセプトを基に、住まい手に満たされた時間を提供するブランドラインと、安心を長く支えるサービスへとアップデートし、「ここに住んでよかった」という“確信”へとつなげることで、お客さまに選ばれる「INITIA & Renovation」を目指します。
一人ひとりの「ここに住んでよかった」を実現するため、当社のリノベーションマンションを購入する際の「不安」や「あきらめ」を限りなくゼロにする“ZERO PROJECT”。「購入時の資金の見通しを立てやすくします」、「万が一の鍵の紛失にも早急に対応します」、「漏水などの緊急対応をいつでも行います」など、これまでやってきたこと、やるべきこと、やりたいことをHP上で具体的に宣言し、そして確実に形にしていきます。
■ 新たな「INITIA & Renovation」の商品・取り組み
1.心の充足感あふれる上質な時間を紡ぎだす商品へと再定義
時を重ねるほど心の豊かさを感じられ、五感を満たされる心地よさを各空間で追求する商品設計へアップデートします。定型にとらわれず空間を重ね合わせ、区切りすぎない空間設計で暮らしに余白を生み出すことで、日々のすごし方の可能性を広げる新しい住まいを提案します。
本商品設計を反映した『芝浦アイランドグローヴタワー』の1室では、リビングドアを開けると東京湾とレインボーブリッジの絶景が広がり、移ろう景色との調和が日々の時間にゆとりをもたらす設計としました。本件を皮切りに、今後も新しい物件を順次公開していく予定です。
【物件詳細ページ：https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/detail/MCY004890】
2.既存マンションの省エネルギー化
国の施策として、2025年4月に原則としてすべての新築住宅に対し省エネ基準※1への適合が義務化され、さらに2030年までにはZEH水準※2の基準が引き上げられます。その一方で、既存マンションにおける省エネルギー化は新築と比較して遅れをとっていると言われています。こうした課題に対応すべく、「INITIA & Renovation」では、既存マンションのリノベーションによる省エネ化を推進してきました。今年度着工する既存マンションから、「住宅省エネルギー性能証明書（ZEH水準・省エネ基準）」の取得率30％を目標に掲げており、『芝浦アイランドグローヴタワー』の1室は「住宅省エネルギー性能証明書（ZEH水準）」を取得予定です。
ZEH水準に対応することで、断熱性の向上による快適な住環境の実現に加え、控除対象となる借入限度額が最大4,500万円まで拡大され、控除期間も最長13年間に延長されるなど、優遇措置適用による金銭的メリットも享受できます。持続可能で安心できる住まい環境を長期的にお届けできるよう、省エネルギー化の取り組みを継続いたします。
※１ 省エネ基準：建築物の断熱性能及び設備に関する基準を満たした住宅で、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅
※2 ZEH水準：建築物の断熱性能及び設備に関する基準を満たした住宅で、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅
■新サービス 「住まいサポート by INITIA & Renovation」を10月1日から開始
これまで当社では、リノベーションマンション購入者に向けて、リノベーションした新設部分は2年間、既存部分は3か月間のアフターサービスを提供し、幅広いサポートを実施してきました。このたび、「住まいサポート by INITIA & Renovation」を開始し、より安心感のある購入を実現するため、さらに高水準のサポート体制を備えたサービスへと進化しました。例えば、システムキッチンや給湯器など対象設備機器の保証期間を引渡しから15年間に延長したほか、専用アプリを導入することで、設備修理依頼やハウスクリーニング等のサービス優待などを手軽に利用できるなど、日々の利便性向上の実現と、長期的に安心しながら快適に暮らせるサポート体制をさらに強化しています。
※ 本サービスは10月1日以降の購入契約を対象としております。
【サービス詳細ページ：https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/service/support/】
〈サービス内容〉
プラチナメンテナンス
引渡しから15年間の設備保証、新規交換した対象設備の修理（無制限）、無償交換
アフターサービス
新設部分2年間、既存部分3か月
オーナー特典
再取引特典／ご紹介特典／ハウスクリーニング等優待
暮らしサポート
住宅備品購入／小修繕相談／リフォーム相談
<専用アプリ画面イメージ>
■世界観を感じられるデザインと情報の充実性を両立したブランドサイトへとリニューアル
今回の「INITIA & Renovation」リブランディングに伴い、当社が目指す世界観をより強く発信するとともに、利便性が高く、安心して検討できる環境を整備したブランドサイトへと改修しました。
〈リニューアルポイント〉
物件にまつわる情報をサイトで事前に開示し、購入前の不安材料を減らす設計へと改修
コンセプトや特徴が一目で分かり、利用者に好感や親しみをもたらすサイトへ進化
左：ブランドサイトTOPページ／右：商品詳細TOPページ
商品詳細ページ 左：駐輪場・駐車場の空き状況等の情報を記載／右：商品コンセプトや特徴を紹介
【「INITIA＆Renovation」公式HP：https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/】
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
