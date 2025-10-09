ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「まるっと完食おおいた～美味しいもんいっぱい送っちゃんけん～」で、大分県産の「黄かぼす 食べて応援企画」を実施しています。

通常出荷される青々としたかぼすは、８月から９月の夏の暑い時期に収穫されます。しかし、夏の暑い時期の収穫であること、トゲを避けながら収穫する必要があること、産地の高齢化や人材不足が進んでいることなどの理由から収穫時期に間に合わず、圃場に残ってしまうことが多々あります。

収穫しきれなかったものの、太陽の光を木の上でいっぱいに浴びて黄金に色づいた「黄かぼす」はまろやかな酸味とほんのりとした甘みを含んだ特別な味わいです。しかし傷みやすく、生果での流通が難しいため、ほとんどが大分県内での消費に留まっています。

そんな「黄かぼす」をＪＡタウンでは、産地直送で品質を保った状態でお届けします。商品を購入し食べていただくことで産地の支援に繋がります。

また、１０月１日から１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、一部対象商品を、お客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。





ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005775/

※出荷時期：11月中旬以降順次

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown