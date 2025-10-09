「オートバックス・高岡南（富山県高岡市）」新規オープン

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社ピューマ（代表取締役：恩田学）は、2025年10月10日（金）に「オートバックス・高岡南（たかおかみなみ）」および「オートバックスカーズ・高岡南」を新規オープンいたします。

店舗は、JR新高岡駅の西約0.8Km、県道57号線沿いに位置します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、整備・メンテナンス、車買取・販売などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として地域のお客様を全力でサポートいたします。

店舗の概要は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/145_1_af8d6bfa7a80c77e8b9ea3edc8997211.jpg?v=202510090257 ]

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,043店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/145_2_b76961a717742e606b5228432d41ebe8.jpg?v=202510090257 ]

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）