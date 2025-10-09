寒い季節も楽しもう！冬の人気イベント観覧ツアーを「日本の旅、鉄道の旅」サイトで好評発売中です

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスさっぽろ雪まつり（イメージ） 写真提供：札幌観光写真ライブラリー

●株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区）では、冬の人気イベントを巡る国内ツアーを好評発売中です。

●冬のイベントは幻想的でどこか温かみがあるのが魅力。この時期ならではの景観や体験を満喫して、寒い季節も楽しく乗り切りましょう！

●宿泊・交通・観光がセットで予約は楽々！添乗員同行で現地のサポート体制も安心です。北は北海道から南は九州まで、各方面のツアーをご用意しております。

当プレス掲載商品の予約は、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」からが便利です！

【ただいま「ネット割」実施中】

当プレス掲載商品を「日本の旅、鉄道の旅」で予約すると、お1人様1,000円引きとなります。

おすすめ商品のご紹介

札幌にたっぷり約18時間以上滞在！さっぽろ雪まつりと千歳・支笏湖氷濤まつり

「日本の旅、鉄道の旅」はこちら :https://www.jrview-travel.com/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20251009_PRTIMES_top1stさっぽろ雪まつり 大通り公園（イメージ）＜＜おすすめポイント＞＞

●「第76回 さっぽろ雪まつり」観覧に便利な札幌泊！札幌市内は自由行動で、夜のライトアップなど、思い思いにお楽しみいただけます。

●往路は仙台から太平洋フェリーに乗船。上位客室で長時間の船旅も快適にお過ごしいただけます。

●「2026 千歳・支笏湖氷濤まつり」へもご案内いたします。支笏湖ブルーに輝く氷の芸術は圧巻です！

（１）出発日・旅行日数

2026年2月4日（水）・6日（金）・7日（土）・9日（月）出発 2泊3日

（２）募集人数

各出発日30名（最少催行人数：20名）

（３）旅行代金

100,800円～106,800円 大人1名様／2名様1室利用の場合

※JR東日本「大人の休日倶楽部」会員ご本人・同行者様はお1人様1,000円引きとなります。

当ツアーの詳細はこちら :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=25B1028&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20251009_PRTIMES_25B1028この他にも人気の冬のイベントを満喫するツアーを多数発売中！

上記商品の他にも、冬のイベントを巡る国内ツアーを多数ご用意しております。

詳細はJR東日本びゅうツーリズム＆セールスの予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」内、「祭り」特集をご覧ください。

【秋田県】なまはげ柴灯まつり【奈良県】若草山焼き（写真提供：奈良県ビジターズビューロー）【兵庫県】神戸ルミナリエ(C)Kobe Luminarie O.C.【長崎県】長崎ランタンフェスティバル（写真提供：（一社）長崎県観光連盟）

※「神戸ルミナリエ」へ行くツアーは10月下旬頃発売予定です。

※画像は全てイメージです。

ツアーお申し込み先

「祭り」特集はこちら :https://www.jrview-travel.com/content/sp/festival/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20251009_PRTIMES_spfestivalお申し込み先

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」

当プレス掲載商品はインターネット先行発売となります。

「日本の旅、鉄道の旅」では、ただいま「ネット割」を実施中！

当プレス掲載商品をインターネットから予約すると、お1人様1,000円引きとなります。

※「大人の休日予約センター」（お電話）ならびにJR東日本の主な駅の「駅たびコンシェルジュ」店頭での受付は後日開始予定です。申し込み状況により、お電話・店頭での受付開始時点で満席となっている場合がございます。

※通信料はお客さま負担となります。

その他

「日本の旅、鉄道の旅」はこちら :https://www.jrview-travel.com/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20251009_PRTIMES_top2nd

●旅行企画・実施：株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●上記掲載コースは、当書面からのお申込みは承っておりません。

●お申込み状況により満席の場合や催行中止となる場合がございます。予めご了承ください。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、JR東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/