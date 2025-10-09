ヤマモト地所、ファミリーネット・ジャパンと連携し一括インターネットサービス「しまんとネット」を提供開始

株式会社ファミリーネット・ジャパン

株式会社ヤマモト地所（代表取締役社長：山本 祐司、以下「ヤマモト地所」）は、東京電力グループで集合住宅向けインターネット接続サービス事業を展開する株式会社ファミリーネット・ジャパン（代表取締役：浜西 豊、以下「FNJ」）からOEM提供を受け、全戸一括インターネットサービス「しまんとネット」を開始いたします。本サービスにより、入居者へ安心・快適なインターネット環境を提供するとともに、物件オーナーの賃貸経営を支援いたします。

■賃貸住宅におけるインターネット設備の需要の高まり

近年、動画ストリーミングやテレワーク、オンライン授業などの普及により、自宅での高速インターネット環境は生活に不可欠なインフラとなっています。

また、全国賃貸住宅新聞社が実施した「2024年賃貸住宅入居者希望者の人気設備ランキング」においても、「インターネット無料」「高速インターネット」 が上位にランクインしており、入居者が最も重視する設備の一つとなっています。

出典：全国賃貸住宅新聞社『2024年人気設備ランキング「24年に入って需要が大幅に増えた設備」』

このような背景から、賃貸住宅におけるインターネット設備の導入は、入居者満足度を高めるとともに、物件の競争力を強化し、安定的な経営に寄与する重要な要素とされています。

提供イメージ

■24時間365日受付対応の充実したサポート体制

FNJは、入居者の利便性を第一に考え、24時間365日受付対応可能なヘルプデスクおよびチャットボットを提供しています。

トラブルや問い合わせに迅速かつ丁寧に対応することで、入居者とオーナーの安心を支えています。

しまんとネット サービスロゴ

本サービスを通じて、ヤマモト地所とFNJは入居者の住み心地向上と物件オーナーの経営安定化に貢献してまいります。今後も、変化する賃貸住宅ニーズに迅速に対応すべく、新たなサービスの企画・開発に取り組んでまいります。