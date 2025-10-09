カツカレーの上にナポリタン！？2人前の大ボリューム「禁断！夢のカツナポ」カレーハウス リオ高田馬場店限定で10月10日(金)発売！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地:東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）が運営する「カレーハウス リオ 高田馬場店」は、2025年10月10日(金)から「禁断！夢のカツナポ」を販売します。ビジュアルのインパクトと想像以上の満足感が味わえる渾身の一品をぜひご賞味ください。

期間限定商品について

「禁断！夢のカツナポ」 1,600円(税込)

販売店舗：カレーハウス リオ 高田馬場店

販売期間：2025年10月10日(金)～通年販売

1番人気のカツカレー1人前に、高田馬場店限定商品のナポリタン1人前をトッピングしました。

合計2人前、重量800gオーバーの大ボリュームで満足感必至の商品です。

量が多いだけではなく、もちろん味にもこだわりました。

リオのカツカレーとナポリタンを同時に味わえる、見た目も楽しい「禁断！夢のカツナポ」を

ぜひご賞味ください。

【公式X開設1周年記念！】リオ自慢のカレーとオリジナルグッズセットが抽選で当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

■賞 品：カレーハウス リオ レトルトポークカレー＋オリジナルグッズセット

ロゴ入りスプーン＆シェラカップペアセット）を抽選で10名さまにプレゼント

■期 間：2025年10月15日(水)から10月28日(火)まで

■応募方法：１.カレーハウス リオ公式Ｘアカウント（＠RIO_JRC）をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

※キャンペーンの詳細は、カレーハウス リオ公式Ｘをご確認ください。

カレーハウス リオ 自慢のレトルトポークカレーを紹介！エキナカ4店舗でも販売中！

カレーハウス リオ 公式Xアカウントカレーハウス リオ公式Xアカウント :https://x.com/RIO_JRC

「カレーハウス リオ レトルトポークカレー」はスパイスの辛みのなかに、フルーティな甘さを感じられるついもう一口食べたくなる飽きのこない味わいです。

カレーハウス リオ各店でもお求めいただけます。

カレーハウス リオについて

株式会社JR東日本クロスステーションについて

カレーハウス リオ店舗一覧 :https://shop.jr-cross.co.jp/eki/freeword?word=%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%82%AA&search-target=name.search_wordカレーハウス リオは、2023年10月に「カレーハウス リオ」監修のもと新宿に1号店が誕生し、2025年8月に首都圏に4店舗を展開するカレーブランドになりました。17種類のスパイスを使い、丹精込めて仕込んだ独自のカレーソースが自慢です。1960年横浜の創業から今年で65年、変わらない味をベースに様々なトッピングをご用意しています。どれもリーズナブルな価格かつボリューム満点なメニューを提供しています。

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。