【10/15開催】株式会社AX代表・石綿文太、G′s ACADEMYセミナー登壇。最新AIプロンプトテクニックについて語る

株式会社AX

株式会社AX（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）は、2025年10月15日（水）に開催されるイベント「AIに仕事を任せるプロンプト実演セミナー」に登壇いたします。本セミナーは、株式会社Foxxおよび株式会社ライトへミスフェアが企画・運営するもので、AIを活用した業務効率化やプロンプト作成に関心のある方を対象に実施されます。

AIを「使う」から「任せる」へ

業務でAIを活用する際、「思った回答が出てこない」「画像や動画の生成結果が使いものにならない」といった悩みを抱えていませんか？本セミナーでは、実際にAIを「業務パートナー」として使いこなすためのプロンプト（指示文）の作り方を、現場の専門家が実演形式で解説します。

AI導入を検討中の方や、社内での活用をさらに深めたい方にとって、実践的なノウハウと交流の機会を得られる内容です。

こんな方におすすめ

- AIで欲しい回答が出てこない経験がある方- 画像・動画生成の品質に課題を感じている方- AIを業務に活かしたいが、どこまで任せていいのか不安な方- AIやマーケティング分野で交流したい方

解決できること

- 成果の出る「AIへの指示の出し方」が理解できる- 画像・動画生成を業務レベルの品質に高めるプロンプト技術が学べる- AIを便利ツールにとどまらず、“チームメンバー”として活用する発想が得られる- 他社のAI活用事例や、経営者・実務者との交流から実践のヒントを得られる

参加者特典として、AIがあなたの指示文を自動で改善する「プロンプト改善エージェント」を無料配布いたします。

開催概要

日程：2025年10月15日（水）

時間：18:00～20:00（受付 17:30～）

会場：G's Base 1階

参加費：無料

定員：25名（先着順）

■ タイムスケジュール

17:30～18:00 受付

18:00～20:00 セミナー（プロンプト実演・質疑応答）

20:00～22:00 懇親会（自由参加）

登壇者

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

18歳で起業、現在30歳。10年間広告代理業を営んでいたが、AIエージェントを開発し、26名→1名で回るようになった実績を元に、法人向けのAI研修と伴走支援、AIエージェント開発を展開。

・現在40社を越える企業のAI顧問を担当

・47,000時間 / 年 自社の仕事をAIエージェント化

・AI活用に関するセミナー登壇多数

・Google Generative AI Leaderの認定資格保持

■企業事例・実績（一部）

- 記事LPの執筆時間が「24時間→10秒」に短縮（株式会社Route66）- SNS運用をAIで自動化し月1,000万インプレッション達成（社名非公開）- 月100時間以上の手作業を削減（株式会社エムスタイルジャパン）

■株式会社AXとは？

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AIを“使う”だけでなく、“AIと働く組織づくり”を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

「AX DIVE」（経営者向けAI導入プログラム）

経営者がAI導入を学ぶための、実践型プログラム。自社の業務課題に合わせたAIエージェント開発スキルを習得し、翌日から使えるAI経営の実装力を身につけます。

「AX CAMP」（法人向けAI研修）

従業員をAI人材へと育成する、超実践型プログラム。AIエージェント開発に特化し、翌日から業務で使えるスキルを習得可能。助成金を活用すれば受講費を最大50～75％OFFで導入できます。

運営

主催：株式会社AX

共催：株式会社Foxx、株式会社ライトへミスフェア

アクセス

G's Base

福岡県福岡市中央区大名１丁目３－４１ プリオ大名ビル1階

Google Mapはこちら(https://maps.app.goo.gl/2Po3KTHTkVaJ44Af9)

お申込み

参加をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

参加申込フォームはこちら(https://forms.gle/JYuNy2dwsEcR4ipF7)

【会社概要】

会社名：株式会社AX(https://a-x.inc/)

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

事業内容

- AI研修/開発事業- 広告代理業- 組織開発コンサルティング業- 有料人材紹介事業