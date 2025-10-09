シリウスジャパン株式会社、代表取締役社長交代に関するお知らせ

シリウスジャパン株式会社

シリウスジャパン株式会社（本社：東京都中央区）は、2025年10月10日付で、ニエユハンが代表取締役社長を退任し、創業者であり現シリウスグループCEOの蒋超が代表取締役社長に再就任いたしましたことをお知らせいたします。

今後は、柔軟に導入可能な自律走行型ロボット（AMR）を活用し、自動化ソリューションをご提供するとともに、アイリスオーヤマ株式会社との連携でDX清掃ロボットの日本市場展開で得た知見を活かし、ODM事業への積極的な参画を推進してまいります。

引き続き、作業効率の向上や安全性の確保だけでなく、人とロボットの協働を実現、共に活躍できる新しい働き方を創出し、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

蒋 超

【略歴】

1983年 中国・西安市生まれ。地元の名門大、西安交通大学でコンピューター工学を専攻する。

2005年 東京の情報システム会社に就職し、Suica関連の開発に従事した。

2009年 エヌビディアジャパンに入社。

2013年 米本社とグーグルの共同プロジェクトに参画。渡米し、AR技術の開発に携わる。

2015年 中国・深圳市で画像データ処理技術の会社を設立。わずか8カ月で中国IT大手から買収提案があり、それを受け入れる。

2017年 副総裁として残っていたその会社を辞め、シリウスロボティクスを創業する。

2019年 日本市場開拓に向けシリウスジャパン株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。

2025年 2024年から代表取締役社長を退くが、10月10日より再就任。

【会社概要】

シリウスジャパン株式会社は、中国・深圳に本社を置くSyrius Roboticsの日本法人として2019年に設立されました。「ロボットを、すべての現場へ」のミッションをもとに、自律走行型ロボット（AMR）を活用し、物流倉庫や製造現場の効率化・省人化を支援しております。ソフトウェアとハードウェアを一体で開発・提供することで、スマート倉庫ソリューションを実現しています。

シリウスジャパン株式会社

代表取締役社長 蒋 超

設立：2019年5月21日

従業員数：12名（2025年9月末時点）

本社：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目12番10号 H¹O日本橋茅場町 513号室

デモセンター：〒135-0044 東京都江東区越中島2-1-38 千住倉庫1号棟 2階

【本件に関するお問い合わせ先】

シリウスジャパン株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目12番10号 H¹O日本橋茅場町 513号室

お問い合わせフォーム：https://syriusrobotics.co.jp/contact-us

E-mail：sales@syriusrobotics.co.jp