【KARRIMORより】アウトドアも日常も、軽やかに動ける“octa sweat シリーズ”が登場
機能素材DELTA®Octa®を使用
この度、英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR (カリマー)」は、吸汗速乾性や軽量性、保温性、通気性など、様々な機能を併せ持つ「DELTA®Octa®素材」を採用したocta sweatシリーズを発売します。
通常のスウェットの心地よさはそのままに、高機能素材を組み合わせ、上質な着心地とアウトドアに対応する機能性を同時に実現しました。
“普通のスウェット”とは？
・綿混や裏起毛などによる自然な肌触りと温かさが持ち味。
・デザインや手触り重視で、機能性（速乾性・UVカットなど）は控えめ。
・日常使いには十分ですが、アウトドアや汗をかくシーンでは少し頼りない面も。
octa sweatシリーズとは？
・ふくらみのあるソフト感、高い耐久性、UVカット性、防透性に優れた、機能と着心地の両立を実現するDELTA®素材と、中空糸＋8本突起構造により空気を多く含み、軽さ・保温性・速乾性を追求したocta®素材を掛け合わせたスウェットシリーズです。行動中も快適さを維持する素材を使用しています。
・一般的な裏起毛スウェットと比較して重量360gと軽量なので、持ち運びやすく活動的なシーンでも快適です。
・吸汗速乾性に優れ、汗をかいた後の蒸れや冷感を軽減してくれます。。
これらの事から、リラックスシーンでの着用だけでなく、ハイキングなどの行動着としても快適な機能を発揮してくれるアイテムです。
日常、旅、自然の中で──
“ただのスウェット”を進化させた新たな定番。『octa sweat シリーズ』、新しいスタンダードとして登場します。
octa sweatシリーズは、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗で発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
octa sweat zip hoodie / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101606.html
octa sweat crew / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101609.html
octa sweat pants / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101610.html
