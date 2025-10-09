松本莉緒氏が講師のヨガ×朝食イベント『Morning Wellness』11/5開催

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）（以下、PDP）が運営する白金台プラチナ通りにある「THE Tender HOUSE （ザ テンダーハウス）」（以下、TTH）は、2025 年に10 周年を迎えました。これまでの感謝とこれからの出会いに向けて、年間企画『Essence of “Ten”der（エッセンス オブ テンダー）』を展開しており、第2章（2025年11月～2026年3月）では『交差する今』をテーマに新たな体験をお届けします。

第2章『交差する今』では、“人と人”、“白金台とTTH”、“過去と未来”が交わる瞬間をテーマに、11月には松本莉緒氏を講師としてお招きした「ヨガ×朝食」イベントを、12月24・25日のクリスマスには、10周年を記念した特別なクリスマスディナーを開催します。

白金台とともに歩んできた10年への感謝を込めて、心が満たされるひとときをお届けします。

『Essence of “Ten”der』特設サイト：https://www.tender-house.jp/10th-anniversary/(https://www.tender-house.jp/10th-anniversary/)

TTHは、“The Quality of Status”を掲げ、知的で豊かな感性が交わる上質な空間を追求してまいりました。アニバーサリーイヤーとして、“Ten（10）”にちなんだ10のトピックスを、3章構成の特別企画『Essence of “Ten”der』と題してお届けしています。

朝という“はじまりの時間”に、人と街がつながる『Morning Wellness』開催

11月には、レストラン「THE Tender HOUSE DINING」のコンセプト『＆Nature』に通じる、心と自然の調和を感じるウェルネスイベント『Morning Wellness』を開催します。

女優・ヨガインストラクターの松本莉緒氏を講師に迎え、過去にも好評を博したヨガイベントを、人気の朝食とともにお楽しみいただけます。

白金台の穏やかな朝の空気の中で、ヨガと三浦野菜のサラダビュッフェを中心とした特別メニューをご用意。当日は、松本氏によるトークセッションも実施し、日常の中で心身を整えるヒントをお届けします。忙しい毎日に“自分と向き合う時間”を取り戻す、心地よい朝のひとときをお過ごしください。

＜松本莉緒氏 プロフィール＞

女優・ヨガインストラクターとして幅広く活躍。一児の母。ドラマ「聖者の行進」「モテキ」他、映画、CMに多数出演。国際アライアンスオムヨガスクールにてRYT200を習得し、数々のヨガイベント・雑誌等に出演。東京都内で複数のヨガスタジオのディレクションを務め、現在は新潟へ移住し2024年にセミホットヨガスタジオ「Slow」をオープン。

※画像はイメージです＜朝食メニュー＞

・サラダビュッフェ

三浦野菜を含む旬の野菜各種、

コンディメント（薬味・調味料）、

ドレッシング

・米粉のベーグルサンド

・鶏むね肉 きのこソテー 季節の蒸し野菜添え

・紅玉のタルトタタン

・ドリンク各種

＜イベント詳細＞

・日程：2025年11月5日（水）

8:00受付 8:30～9:30ヨガ 10:00～11:00朝食 11:00～11:15トークショー、写真撮影

・料金：大人1名10,000円（税・サービス料込）

12月24日・25日限定『Noel de Tender』

詳細・予約サイト :https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02b0e25huxp41.html

クリスマスには、12月24・25日の2日限定で、聖夜をより華やかに彩る10周年の特別ディナー『Noel de Tender』を開催。「THE Tender HOUSE DINING」にて、キャンドルがやさしく灯る空間で、生演奏の音色とともにお届けします。ギターやウッドベースによる温もりある演奏で、定番のクリスマスソングをTTHらしくアレンジ。ペルーのエッセンスを感じる軽やかなリズムが、上質で心躍る夜を演出します。金目鯛や国産牛フィレ、ウニ、ペルー原産のフルーツなど、この季節だけのフルコースで、光と音が響き合う聖夜の饗宴をお楽しみください。

＜10周年特別ディナーコース概要＞

価格：\10,000～（税・サービス料込み）

日程：12月24日(水)・25日(木)

17:30～22:00（最終入店 20:00）

早期特典：11月30日(日) までに公式サイトからのご予約で

特別価格にてご案内

施設概要

詳細・予約サイト :https://www.tender-house.jp/topics/2151/

施設名 THE Tender HOUSE DINING

住所 〒108-0071

東京都港区白金台4-19-16ザ テンダーハウス 1F

電話番号 03-6455-7728

営業時間 朝 食 8:00～10:30(L.O.10:00)

ランチ 11:00～15:00(L.O.14:30)

カフェ 15:00～17:00(L.O.16:30)

ディナー 月～金 17:30～22:00(L.O.21:00)

土日祝日 18:00～22:00(L.O.21:00)

公式サイト

https://www.tender-house.jp/dining/

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

X https://x.com/pdp_kandou

YouTube https://www.youtube.com/positivedreampersons

Instagram https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/