【数量限定】「小樽洋菓子舗ルタオ」から蜂蜜とバターがふわりと香るマドレーヌ「ロン ドゥミエル」を10月10日（金）より販売開始。
株式会社ケイシイシイ(本社：北海道千歲市)が展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」は、パティシエが「明日もっと美味しくするために」という想いで試行錯誤を繰り返しました。素材の味わいを大切にして上質な口どけを追求した新しい焼き菓子「ロン ドゥミエル」を発売いたします。
ロンドゥミエル
数量限定販売
これまでお菓子の詰め合わせセット「ルタオデリス プティ」でのみ、お楽しみいただいたマドレーヌ「ドゥ ミエル」が、さらにおいしく進化し、「ロン ドゥミエル」として単品でお買い求めいただけるようになりました。蜂蜜とバターの香りがふわりと広がる、しっとりとしたルタオのマドレーヌ。香りと口どけの良さにこだわった製法で、ふんわり、しっとりとしたキメ細かい美味しさを実現。バター、卵、蜂蜜やアーモンドといった素材が調和した、シンプルな見た目に閉じ込められた心地よい風味と上質な味わいは、思わず何度も食べたくなる美味しさです。日常のティータイムや大切な方へのギフトに、ルタオのパティシエがこだわった、風味豊かな「ロン ドゥミエル」をぜひお楽しみください。
商品名：ロン ドゥミエル
内容量：3個入
価 格：1,080円（税込）
発売日：2025年10月10日（金）
取扱店舗：ルタオ新千歳空港店
ルタオパトス店
ルタオ大丸札幌店
※各店舗、オープンから販売。
数量限定につき無くなり次第販売終了。
※蜂蜜を使用しているため、
１歳未満の乳児には食べさせないで下さい。
パッケージ
取扱店舗情報
ルタオ新千歳空港店
住所：北海道千歳市美々987 新千歳空港ターミナルビル2F
営業時間：8:00-20:00
ブランドサイト：https://www.letao-brand.jp/shop/airport/
ルタオパトス店
住所:北海道小樽市堺町5番22号
営業時間:
SHOP 9:00-18:00
CAFE 10:00-18:00 （L.O17:30）
ブランドサイト：https://www.letao-brand.jp/shop/pathos/
ルタオ大丸札幌店
住所：札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店B1 ほっぺタウン内
営業時間：10:00-20:00（大丸札幌店に準ずる）
ブランドサイト：https://www.letao-brand.jp/shop/jardin/
『小樽洋菓子舗ルタオ』について
小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。
ブランドサイトURL ：https://www.letao-brand.jp/
Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/
会社概要
会社名 :株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90
創業：1996年4月
資本金：8,000万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。