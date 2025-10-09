ロボットによるお土産無人販売の実証実験を開始

成田国際空港株式会社

株式会社野村総合研究所（以下、「NRI」）と成田国際空港株式会社（以下、「NAA」）は、共同実証実験として、2025年10月10日～12月15日の間、成田空港第3ターミナルの国内線を利用されるお客様向けに、お土産を無人販売するロボットシステム「Pickru Store(R)」（以下、「ピックルストア」）を展開します。

「ピックルストア」では、お客様が店舗前のタッチパネルで選択・決済した商品を移動ロボットがピックアップし、受け渡しボックスまでお届けします。

NRIでは、日本において深刻化している人手不足問題に向けた解決策の一手として、ロボットシステムの開発やサービス提供時の実践的なノウハウを蓄積することを目指しています。

NAAでは、人手不足などにより効率化が課題となっている中、他社との共創によるイノベーションの新たな取り組みにチャレンジし、新たな旅客体験価値の創造を目指します。今回は、お土産としてニーズの高い菓子を搭乗ゲート付近で販売することにより、お客様満足度の向上を図ります。

■ 名 称：ピックルストア

■ 場 所：第3ターミナルサテライト2階保安検査後（国内線）エリア173番ゲート付近

■ 取扱品目：菓子

■ 実施期間：2025年10月10日（金）～2025年12月15日（月）

■ 営業時間：10:00 - 18:00

■ 決済方法：キャッシュレス決済（クレジットカード、QRコード決済）

【ロボット無人販売システム：ピックルストア】ピックルストアは、NRIが開発した常設店舗型の無人販売システムです。店舗前の注文画面でお客様が商品を選び決済いただくと、移動するロボットが指定棚から商品を取り上げ、受け渡しボックスへ届けます。

※ロボットは、市販のパーツや制御システムを独自に組み合わせ制作しています。