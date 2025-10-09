食欲の秋に、甘～い完熟メロンをガリガリ君がお届けします。 完熟メロン果汁33％使用の本格的な美味しさ！ 食欲（49×2）の秋にちなんで、赤城乳業の甘～いアイスプレゼント企画も実施♪

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「大人なガリガリ君完熟メロン」を2025年10月14日（火）より全国発売いたします。

「大人なガリガリ君完熟メロン」は、メロンアイスの中に、甘くジューシーなメロンかき氷を入れたアイスキャンディーです。メロン本来のジューシーな甘さを引き出すために追熟したメロン果汁を33%使用しました。今回は隠し味に「はちみつ」「練乳」「リンゴ果汁」を使用することで、メロンの甘さをさらに美味しく引き出しました。甘くジューシーなメロンの美味しさをお楽しみください。

また、食欲（49×2）の秋を皆さまに楽しんでいただく企画として、2025年10月9日（木）～10月15日（水）の期間で、赤城乳業の甘～いアイス詰め合わせ（4種類、各9個ずつ）を合計2名様にプレゼントするキャンペーンを赤城乳業公式X、Instagramで実施いたします。

※XとInstagramで合計2名様を予定しております。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

【商品情報】

■大人なガリガリ君完熟メロン

希望小売価格：151円（税込）

種類別：氷菓

容量：100ml

エネルギー：77kcal

発売日：2025年10月14日（火）

発売エリア：全国

【キャンペーン情報】「食欲（49×2）の秋にちなんで、赤城乳業の甘～いアイスをプレゼント！」

■食欲（49×2）の秋にちなんで、赤城乳業の甘～いアイスをプレゼント！

「赤城乳業公式X」「赤城乳業公式Instagram」のキャンペーン投稿に対して、下記方法で応募いただいた方を対象に、抽選で合計2名様に赤城乳業の甘～いアイス（4種類、各9個ずつ）をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

■実施期間：2025年10月9日（木）～10月15日（水）23:59まで

■応募方法（下記のいずれか）

１.X：赤城乳業公式Xアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストして応募

「赤城乳業」公式Xアカウント（@akagi_cp）

２.Instagram：赤城乳業公式Instagramアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をいいねして応募

「赤城乳業」公式Instagramアカウント（@akagi_ice）

※当選者様には後日DMにてお知らせいたします。