ピラーレスデザインのミドルタワー型PCケース、CORSAIR社製「FRAME 4500X」シリーズおよび「3500X」シリーズを発表

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「FRAME 4500X」シリーズと、リバースファン付属モデルに刷新された「3500X」シリーズを発表いたします。

全製品ともに、背面コネクタ設計のマザーボードに対応するピラーレスデザインを採用。リバースローター設計のiCUE LINKファンまたはARGBファンを搭載しており、豊かなドレスアップを楽しめます。

「FRAME 4500X」シリーズには、曲面強化ガラスパネルを搭載。InfiniRailシステムにより、柔軟なレイアウトでファンを取り付けられるほか、トップと右サイドには高エアフローパネルを採用しています。

◆FRAME 4500Xシリーズの製品特徴

曲面ガラスが魅せる、圧倒的パノラマビュー

FRAMEシリーズならではのモジュール式構造を採用。さらにCORSAIR初のラップアラウンド強化ガラスを採用しており、フロントからサイドまでを1枚で構成。継ぎ目のないシームレスなデザインが、PC内部の美しさを最大限に引き立て、どの角度からも魅せるレイアウトを実現します。

冷却も美しさも妥協なし！高性能ファン＆ライティング

最大360mmラジエーター対応、最大10基の120mmファン、5基の140mmファンが設置可能です。ケース外装には通気性に優れ滝のように流れる美しいラインが刻まれており、一線を画すユニークな外観を生み出しています。パフォーマンスとビジュアルの両面で優れた環境を構築できます。

視認性と冷却性能を両立するリバースファン搭載

LX-RおよびRS-Rのリバースファンを標準搭載。逆回転設計により、RGBライティングの美しさを損なわずに冷却性能を最大化しています。LX-Rファン搭載モデルは、CORSAIR「iCUE LINK」システムに対応。ケーブル管理を簡素化し、複数デバイスのライティングや冷却制御を一括管理できるほか、美しさと機能性を両立したスマートビルドが可能です。

◆3500Xシリーズの製品特徴

リバースファン搭載3500Xモデルが新登場

ユーザーの声にお応えし、3500XシリーズにLX-R RGBおよびRS-R ARGBリバースファンを標準搭載した新モデルが登場。冷却性能とライティングの美しさを両立しています。

◆製品概要

メーカー： CORSAIR

製品名： FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass Black / White

予想市場価格： 各39,280円前後（税込）

予約開始時期： 10月16日

発売時期： 10月23日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4500x-lx-r-rgb-icue-link.htmlFRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINKシリーズの詳細はこちら

製品名： FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass Black / White

予想市場価格： 各28,480円前後（税込）

予約開始時期： 10月16日

発売時期： 10月23日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4500x-rs-r-argb.htmlFRAME 4500X RS-R ARGBシリーズの詳細はこちら

製品名： 3500X LX-R RGB iCUE LINK Black / White

予想市場価格： 各28,480円前後（税込）

予約開始時期： 10月9日

発売時期： 10月16日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/3500x-lx-r-rgb-icue-link.html3500X LX-R RGB iCUE LINKシリーズの詳細はこちら

製品名： 3500X RS-R ARGB Black / White

予想市場価格： 各17,780円前後（税込）

予約開始時期： 10月9日

発売時期： 10月16日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/3500x-rs-r-argb.html3500X RS-R ARGBシリーズの詳細はこちら

＜CORSAIR社 概要＞

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：岡野 修久

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/