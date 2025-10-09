【JDX】AIと人の共創で「“誰にでもできる仕事”を0に。」を目指す、株式会社Marsdyが一般会員として入会

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：森戸裕一、以下「JDX」）は、[2025年10月3日]付で、株式会社Marsdy（本社：東京都港区、代表取締役：代表取締役CEO 武藤大揮）が一般会員として入会したことをお知らせいたします。



■株式会社Marsdy よりコメント

当社は、自動と手動を融合したハイブリッドDXソリューション「AutoDate（オートデート）」を中心に、AIと人の力で業務自動化を実現するDX BPOサービスを展開しています。テクノロジーの効率性と人の柔軟な判断を組み合わせることで、企業の業務効率化と生産性向上を支援しています。

Marsdyは、「すべての企業の、“誰にでもできる仕事”を0に。」というビジョンのもと、AIと人の共創による新しい働き方を創造し、会員企業の皆様とともに日本企業のDX推進と社会全体の生産性向上に貢献してまいります。





■AIと人の共創による組織変革へ。JDXが目指す現場主導のDX

当協会では、単なるツール導入にとどまらず、「現場の課題発見と変革」を起点としたDX人材の育成と、組織そのものの変革を支援しています。

今後、新たに一般会員となられた株式会社Marsdyと連携し、同社が持つAIと人の力を融合させた「ハイブリッドDXソリューション」の知見を活かすことで、より多くの企業が直面する複雑な業務課題の解決を支援してまいります。テクノロジーと人が共創する組織づくりを通じて、日本全体の生産性向上と、より創造的な働き方ができる社会の実現を目指します。

■株式会社Marsdy 会社概要

会社名：株式会社Marsdy

所在地：〒105－0011 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー16F

代表者：代表取締役CEO 武藤大揮

事業内容：ハイブリッドDXソリューション「AutoDate」の開発・提供、DX BPOサービスの展開

サービスサイト：https://autodate.jp/

コーポレートサイト：https://marsdy.jp/

■一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 概要

団体名 ：一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

所在地 ：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者 ：代表理事 森戸裕一

発足 ：2010年6月（法人化：2010年10月）

URL ：https://jdxa.org

事業内容：DX人材の育成および組織変革支援、DXに関するイベント・勉強会の開催、地域・中小企業のDX推進プロジェクト、政策提言・情報発信・啓発活動 ほか



