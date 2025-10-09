255店舗が出店決定！パンの祭典『世田谷パン祭り2025』出店店舗や限定商品など全プログラムを発表

世田谷パン祭り実行委員会

世田谷パン祭り実行委員会は、2025年11月1日(土)～2日(日)の2日間で開催する、年に一度のパンの祭典『世田谷パン祭り2025』の参加店舗を含む全実施プログラムを発表いたします。

http://www.setagaya-panmatsuri.com

255店舗(*1)のベーカリーとパンのおとも、フード＆ドリンクが集結

年に一度のパンの祭典『世田谷パン祭り2025』は＜パンとサーカス＞をテーマに、ベーカリー94店舗(うち出品11店舗、ご当地パン11店舗、予約パンのみの出品14店舗を含む)、パンのおとも35店舗、フードやドリンク31店舗が参加。2日間でのべ255店舗(*1)が出店・出品します。また、いつもの世田谷公園に加え、先日オープンしたばかりの新施設 HOME/WORK VILLAGE が会場に加わり、新しい形でみなさんをお迎えします。

*1 2日間の出店・出品店舗のべ数

【TOPICS 1】『世田谷パン祭り2025』だけの限定パンを 73 種販売！

『世田谷パン祭り2025』全出店ベーカリーが作る「限定パン」。普段店舗では販売していない、各店舗の魅力が詰まった特別なパン73種類を各ベーカリーのブース及び予約パン(一部のみ)で販売します。

boulangerie onni「渋皮モンブランあんぱん」earth7716factory「フルーツたっぷりライ麦パン」hnn「かれぇパン」

BAKE STORE「ラムレーズンサワードウ」/ BAKER'S PLACE「葡萄果汁のパネトーネ」 / boulangerie coron「はるゆたかのソフトブレッド」/ boulangerieECLIN「カフェモカショコラ」/ BoulangerieLafi「栗とかぼちゃとさつまいも」/ Cocorire~米粉と小麦のベーカリー&スイーツ~ 南烏山店「世田谷パン祭り限定パン」/ COUP DE COEUR「米粉バジルチーズパン」/ CUBE THE BAKERY「プレミアム ミニ ストロベリー」/ Farm to Me「大麦高加水パン(りんご)」/ GAMI CURRY × CHOP ROLL「三茶三角カリーパン」/ GOPAN-GINZA-「ルーローメロンパン」/ GREEN THUMB「ピスタチオとオレンジのハニーブレット」/ Guruatsu / Toiro「かぼちゃのキャロットケーキ」/ KIYOKA MORIMOTO「アールグレイオレンジ」/ MANHATTAN Bakery & Wine bar「ナス＆トマトのタルティーヌ」/ MOGRA BREAD / クー アプリコット&ベーコン / MONICA「名称未定」/ salut!!「テントパン」/ San jū san「秋ロデヴ」/ ドミニクドゥーセの店「プチカヌレ」/ ぱんや照光「ジンジャーネ」/ ブーランジェリー コンヴィヴィアリテ「しみジュワっと香る大人の塩バター珈琲メロンパン」/ ブーランジェリー丘の上のシェリー「漆黒の厚切りベーチーチャバタ」/ フリッツァ専門店 セモア！「じゃがいものグラタン」/ ブレッドパーク所沢「魂仕込 渋皮栗織食パン」/ ベーカリー三日月「もちクロ大納言」/ ロータスバゲット「ブルーベリークリームチーズ」/ 高久製パン「焼きかつカレーパン」/ 麹自然発酵ぱん Lemon「米麹で作る100％玄米ぱん」/ 淡路島サンハート「THE 淡路島です。カレーパン」/ 淡路島塩パン専門店 しおき「特製チョコ塩パン」/ 東京べーぐる べーぐり「濃密焼き芋べーぐる」/ 米粉パン・スイーツ専門店IYOTO「キャラメルナッツのミニ米粉食パン」/ 米粉パンCUBREAD「しらポテパン」/ 本郷ベーカリー「世田谷スコーン」/ COBO BAKERY SHOP「アップルティークリームチーズ」/ hnn「かれぇパン」/ キャラバン「現地サイズ！特大ウズベキスタン・ノン」/ ドイツパンの店リンデ「ミューズリーブローティヘン」/ もぐもぐベーカリー「もちもちチョコのシマエナガちゃん」/ 川越ベーカリー楽楽「サーモンときのこの塩麹フォカッチャ」/ boulangerie onni「渋皮モンブランあんぱん」/ boulangerieJOE「カシスカンパーニュ ～オレンジと赤ワインレーズン～」/ earth7716factory「フルーツたっぷりライ麦パン」/ ESPLAN 「ゆめちからの焼チリチーズドッグ」/ LAW「柿とピーナッツ」/ m.3546 BAKERS「大麦バターブレッド」/ onka「カルダモンフレンチトースト」/ PALM「秋のフルーツパン」/ Patisserie dingo「秋の贅沢クロワッサン」/ pinatis「焼きりんごパン」/ TSUCURITE「金木犀とあんこのシュトーレン」/ パンキチ「ゴマあん湯種ベーグル」/ ホルンベーカリー「バナーヌ・クラシック」/ マルヤマベーカリーshian BY BUZZCAFE「志庵」/ 薪窯パン 保時鳥「信州ベーコンメープルフィセル」/ 製パン麦玄「スィーツポテトクロワッサン」/ 白もくパン「山の谷のぶどうパン」/ 世田谷パン祭り× BEAVER BREAD「踊る！割田大サーカス御膳」

■予約パンのみ

BACKEREI TAGAMI「ブラートブルスト」/ bob bagel「カレースパイスベーグル」/ Boulangerie le Lien「フルコーンブロート」/ Humme「黒糖と季節の果実」/ LIVING Coffee and Bagels「パンプキンスパイスクッキー」/ MONT-NOM「パンスイスMARU バターチキンカレー」/ NEW NEW YORK CLUB BAGEL & SANDWICH SHOP「マロンフィグベーグル」/ SONGBIRD BAKERY「さつまいもの酵母スコーン」/ SONOHI BAGEL「ピスタチオオレンジショコラ」/ Te cor gentil「クワトロフォルマッジピザ」/ 小麦girl「栗とジャンドゥーヤのサワードゥ」/ ツキノニジ「いちじくマロンベーグル」/ ひらみぱん「スパイシーデュカチリドック」/ ヒンメル「塩麹あおさブロート」

【TOPICS 2】世田谷パン祭り×BEAVER BREAD「踊る！割田大サーカス御膳」

今年のテーマ＜パンとサーカス＞から着想し開発した「踊る！割田大サーカス御膳」。割田シェフ率いる人気店「BEAVER BREAD」と『世田谷パン祭り2025』初のコラボレーション商品が登場します。3～4名様でシェアできるボリュームたっぷりの4つのBOXは、さまざまな演目が披露されるサーカスのように、すべて味わいの異なるパンを使用したメニューとなり、新しいパンの食べ方や意外な組み合わせを体験できるワクワク楽しい御前に仕上げました。

4つのBOXが入った限定「踊る！割田大サーカス御膳」割田シェフ（画像中央）

商品概要

商品名：世田谷パン祭り× BEAVER BREAD「踊る！割田大サーカス御膳」

内容：

BOX A：ふわもちベーグル＆照り焼きチキンのオリエンタルサラダサンドイッチ

BOX B：バニラ風味のミルククリームクロワッサン / さつまいものマドレーヌ 焼きいも風 / ローズとライチのリキュール入りカヌレ / 甘栗になったクー

BOX C：9種の穀物入りセレアルブレッドのタルティーヌ2種 ～麻婆豆腐と牛丼～

BOX D：さつまいもとラクレットチーズのパンキッシュ / ミニ塩パン×西京味噌バターのだしまき卵 / 生ハムとコルニッションのミニメロンパン

価格：4,000円（税込）

購入方法：イベント当日セレクトパンブースにて限定数の販売、または先行予約にて販売

先行予約：以下いずれかよりお申し込み *締切：10月26日(日)

・事前予約アプリsacri：https://bit.ly/4ocTRyZ

・日本パンコーディネーター協会オンライン予約：https://x.gd/swOzn

【TOPICS 3】サーカスをテーマにしたライブやパフォーマンス

パフォーマーYAMATOさんパフォーマンス例

サーカスに遊びにきたような、ワクワクと気持ちが湧き上がる楽しいライブやパフォーマンスも予定しています。世田谷パンラジオのライブでは、全国を旅して廻る日本屈指のライブバンド・ハッチハッチェルがサーカスをテーマにしたライブを行うほか、会場内の練り歩きや日本で唯一のサーカス学校出身パフォーマー YAMATOさんのパフォーマンスなども予定しています。

参加店舗、プログラム一覧

◎ベーカリー

世田谷区のベーカリーはもちろん、日本各地から名ベーカリーが自慢のパンを販売します。

BAKE STORE/BAKER'S PLACE/boulangerie coron/boulangerieECLIN/BoulangerieLafi/Cocorire/COUP DE COEUR/CUBE THE BAKERY/Farm to Me/GAMI CURRY × CHOP ROLL/GOPAN-GINZA-/GREEN THUMB/Guruatsu/Toiro / KIYOKA MORIMOTO/MANHATTAN Bakery & Wine bar/MOGRA BREAD/MONICA/salut!!/San jū san/ドミニクドゥーセ の店/ぱんや照光/ブーランジェリー コンヴィヴィアリテ/ブーランジェリー丘の上のシェリー/フリッツァ専門店 セモア!/ブレッドパーク所沢/ベーカリー三日月/ロータスバゲット/高久製パン/麹自然発酵ぱん Lemon/淡路島サンハート/淡路島塩パン専門店 しおき/東京べーぐる べーぐり/ 米粉パン・スイーツ専門店IYOTO/米粉パンCUBREAD/本郷ベーカリー

*11月1日(土)のみ｜COBO BAKERY SHOP/hnn/キャラバン/ドイツパンの店リンデ/もぐもぐベーカリー/川越ベーカリー楽楽

*11月2日(日)のみ｜boulangerie onni/boulangerieJOE/earth7716factory/ESPLAN/LAW/m.3546 BAKERS/onkä/PALM/Patisserie dingo/pinatis/TSUCURITE/パンキチ/ホルンベーカリー/マルヤマベーカリー/shian BY BUZZCAFE/薪窯パン 保時鳥/製パン麦玄/白もくパン

◎予約パン

事前に予約購入して当日会場で受け取りができる「予約パン」。10月9日(木)13:00より予約受付を開始。詳しくは以下URLの予約パンページをご覧ください。

https://setagaya-panmatsuri.com/pre-order/

MONT-NOM/ひらみぱん/Boulangerie le Lien/ツキノニジ/BÄCKEREI TAGAMI/Humme/SONOHI BAGEL/小麦girl/ヒンメル/NEW NEW YORK CLUB/bob bagel/Te cor gentil/SONGBIRD BAKERY/LIVING Coffee and Bagels/earth7716factory/ESPLAN/ぱんや 照光/boulangerie onni/ブーランジェリーコンヴィヴィアリテ/BAKER'S PLACE/onka/GOPAN-GINZA-/salut!!/東京べーぐる べーぐり/パティスリーディンゴ/フリッツァ専門店 セモア!/COUPDECOEUR/マルヤマベーカリーshian/薪窯パン保時鳥/パンキチ/ブーランジェリーコロン/BEAVER BREAD

*受付期間：10月9日(木)～30日(木)

*予約受付は街のパン屋さんの取り置きアプリ sacri での対応となります。

*各店舗のパン画像をクリックすると、街のパン屋さんの取り置きアプリ sacri ページへジャンプします

*予約には「sacri」アプリの無料ダウンロードが必要です

*各店舗ごとの限定数に達し次第、受付を終了いたします

◎セレクトパン＆ご当地パン

全国各地で話題のベーカリーのスペシャリテパンを集めた「セレクトパン」、各地域で長く愛され続けている「ご当地パン」を作るベーカリーのパンをパンコーディネーターが厳選して一同に集めました。

セレクトパン

小麦と酵母 濱田家（東京）/ブーランジュリ シマ（東京）/eteco bread（東京）/プロフーモ（神奈川）/もあ 四季彩館（神奈川）/パンパティ（神奈川）/アゴが落ちた（埼玉）/PLUSOUPLE（神奈川）/BEAVER BREAD（東京）/K enon（北海道）/プルマンベーカリー（北海道）

ご当地パン

なんぽうぱん（島根）「バラパン」/たいようパン（山形）「ベタチョコ」/小竹製菓（新潟）「笹だんごパン」/工藤パン（青森）「イギリストースト」/高橋製菓（北海道）「ビタミンカステーラ」/ヨーロッパンキムラヤ（福井）「大福あんぱん」/リョーユーパン（福岡）「マンハッタン」/ニシカワ食品（兵庫）「白あん入りメロンパン」/高岡製パン（熊本）「ネギパン」/歓びのプレリュード（長野）「牛乳パン」

◎パンのおとも

もっと楽しくパンを食べたい！そんな時に欠かせないのがパンのおとも。定番のオイルやジャムなどの食品だけでなく、パン雑貨なども並びます。

241_24frames per second/H TOKYO/にゃーてぃすと→（studio maruto)/しあわ世のもりあわせ/雅結寿

*11月1日(土)のみ｜aKcompany/Dressing Sisters/FlowerBakaryハルノカオリ/Hot Sauce Bar/LOCALSPOON/Sauce Mania/アーモンドツリーシェイカー/キルギスの白い生はちみつ ジェベックジョル/こぐぱん/はちべえ養蜂場/フランスくるみの店 BAOBAB TRADE/ル・ジャルダン・ゴロワ/自然のはちみつ屋さん La-La-Be/世田谷ファームランド/銭場商店

*11月2日(日)のみ｜Anne‘s kitchen/BEYOND SWEETS/BROOKLYN RIBBON FRIES/Fujiyama Pepper/kotokoto bakery/MITSUI NATURAL GARDEN/OCT.14/patopatton's bakery/PLAIN COMPANY/SANCHAI PEANUT BUTTER/エキストラバージンオリーブオイル ICONO/だんだん炉の食卓/メローサーフ養蜂園/創作ジャム専門店salz/Queue de Cochon（世田谷みやげ）

◎フード＆ドリンク

今年はフード＆ドリンクエリアを拡充。フォカッチャサンドが話題の「TUTU」や人気のドーナッツ「HIGUMA Doughnuts」、アイスクリーム「MAISON FARMER」などの新規出店をはじめ、コーヒーや紅茶、ビール、ワイン、日本酒まで様々なジャンルの店舗が並びます。

TUTU/CHI-FO 台湾屋台縁食区/HIGUMA Doughnuts/MAISON FARMER/SCHOLE COFFEE ROASTER/cotta/あずまや 祐天寺店/しとらす/三宿おにぎり AZUMAYA/川津工務店/ACROSS THE RIVER/シーブリーズ/Sun2Diner/百年珈琲/33vin/THE ROAST BEEF/Tokyo Coffee Lab./インド料理スパイスマジック/池尻大橋 オカダガーリック

*11月1日(土)のみ｜Better life with upcycle/FARCRY BREWING/モリタンゴため息coffee/リンゴリらっぱ醸造所/仁井田本家/有機紅茶M DASANAYAKA

*11月2日(日)のみ｜Brewstars Yacht Club/natoha/NOZY COFFEE/カフェ ヤスクーカ/カフェテナンゴ/後藤醸造

◎世田谷パン大学

パンを知り、もっと楽しむための学び舎「世田谷パン大学」。究極の塩バタートーストを楽しめる「ソルトコーディネーター青山志穂さんに学ぶ ～究極の塩バタートースト～」や酵母のちがいを食べ比べる「パンディレクター大谷りえ子と食べるハード系パン食べ比べ」などのパンを作ったり食べたりする体験や、「【自分だけのパンをつくろう】どうぶつパン張り子 絵付けワークショップ」や「好きな木を選んで作るオリジナルバターナイフ」など、パンのある暮らしをさらに楽しむための企画を15講座ご用意しています。

https://setagaya-panmatsuri.com/university/

◎世田谷パンラジオ

年に一度だけ現れる架空のコミュニティーラジオ局（という設定）でイベントを盛り上げる「世田谷パンラジオ」。パンに合うトークとナイスミュージックでパンのある時間を彩ります。耳までおいしい「世田谷パンラジオ」。当日ぜひ耳を傾けてみてください。

11月1日(土)

GUEST LIVE：ハッチハッチェルバンド、yumegiwatone / GUEST DJ：Hairi Oku and more…

11月2日(日)

GUEST LIVE：KASHIF / GUEST DJ：Kanta Kobayashi、Tomohisa Funahashi and more…

◎ベストブレッドコンテスト

それぞれのカテゴリーのベストなパンを来場者のみなさんとともに決めるコンテスト「Best Bread Contest」。今年は「塩パン」が課題。出品される各パンは限定100個、パンマーケット内コンテスト専用ブースで販売します。グランプリ、準グランプリ、特別賞を決定し、11月2日(日)に授賞式を行います。

エントリーパン

米粉パンCUBREAD「新米の塩ゴパン」/Cocorire ～米粉と小麦のベーカリー＆スイーツ～「米粉のおさつ塩バター」/ESPLAN「横濱ミルクフランス」/GREEN THUMB「塩パン」/BAKER'S PLACE「塩パン」/ブーランジェリー コンヴィヴィアリテ「塩パン8号」/昭和女子大×onkä「おさつバター塩パン」/ブレッドパーク所沢店「金の焼き芋塩パン」/麴自然発酵ぱんLemon「なにこれ!!ライ麦全粒紛塩バターロール」/白もくパン「山と谷の塩もっさん 岩(がーん)」/本郷ベーカリー「トリュフ塩パン」塩パン専門店 しおき「特製塩パン」

世田谷パン祭り2025 開催概要

名称 / 世田谷パン祭り2025

開催日 / 2025年11月1日(土)～2日(日)

開催時間 / 11:00～16:00

会場 / 世田谷公園、HOME/WORK VILLAGE ほか

料金 / 入場料無料

主催 / 世田谷パン祭り実行委員会

問い合わせ先 / info@setagaya-panmatsuri.com

http://www.setagaya-panmatsuri.com

Instagram / http://www.instagram.com/setagayapanmatsuri

Facebook / https://www.facebook.com/panmatsuri

X / https://twitter.com/Panmatsuri

https://www.youtube.com/watch?v=UyB842ds_-o