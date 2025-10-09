【女性の本音】二極化するOSイメージ：Androidは“カジュアル”、じゃあiOSの強みは？

株式会社マシェバラトーク

スマートフォンのOSは、Apple社の「iOS」とGoogle社の「Android」が主流ですが、女性はそれぞれに対してどのような印象を抱いているのでしょうか。そのイメージは、男性の端末選びのヒントになるかもしれません。

そこで、株式会社マシェバラトークが運営するオウンドメディア『マシェラボ』（ https://machetalk.jp/media/ ）は、全国の15歳～39歳の女性を対象に、これらの主要OSが持つブランドイメージについて調査を実施しました。

今回の調査で明らかになった、主なポイントは以下の通りです。

- 過半数の女性がiOSに「信頼」のイメージを持ち、「知的」なイメージでもAndroidを上回る- Androidには、「親近感」「カジュアル」といった親しみやすいイメージを持つ女性が多い- 「先進的・テクノロジー感」は、両OSともに過半数で評価が拮抗

本リリースでは、これらの調査結果をもとに、スマホ選びが自身のキャラクター演出にどう影響するのか、その可能性について考察します。

主な調査結果

1．「信頼・信用」のイメージ、iOSが54.9%で過半数の支持を獲得

全国の15～39歳の女性に、主要なスマートフォンOSである「iOS」と「Android」が持つイメージについて質問したところ、人の印象を左右する重要な指標である「信頼・信用」の項目で、iOSがAndroidを上回る結果となりました。

具体的には、iOSを「信頼・信用できる」と評価した回答者は54.9%にのぼり、過半数の支持を集めました。これに対し、Androidは47.7%となり、両者の間には7.2ポイントの差が見られます。

今回の調査で、女性がiOSに対してより「信頼できる」というイメージを持っていることがわかりました。スマートフォンが自分らしさを表現するアイテムになっている今、女性に安心感や信頼感を与えたいと思うなら、半数以上の女性から信頼されているiOSを選ぶのも一つの方法かもしれません。

2．「知的・聡明」なイメージも、iOSが45.1%でAndroidに大差

次に、内面的な魅力を示す「知的・聡明」というイメージについても質問しました。こちらについても、iOSがAndroidを上回る結果となっています。

具体的な数字を見ると、iOSを「知的・聡明」と評価した女性は45.1%でした。一方のAndroidは32.8%で、両者の間には12.3ポイントもの差が開く結果となっています。

「知的・聡明」というイメージは、その人の頭の良さや考える力を感じさせる大切な要素です。女性から「頭が良くて、しっかり考える人」だと思われたい場合、iOSを選ぶことがその印象作りに役立つ可能性があります。

3．「親近感」はAndroidが40.5%を獲得、iOSを4.7ポイント上回る

続いて、人柄や接しやすさを示す「親近感」に関するイメージについても質問したところ、AndroidがiOSを上回る結果となりました。

具体的には、Androidを「親近感がある」と評価した女性は40.5%で、iOSの35.8%を4.7ポイント上回りました。

「親近感」は、その人の人柄や接しやすさを表す重要なポイントです。女性から「気さくで親しみやすい人」という印象を持たれたい場合、Androidを選ぶことがその人柄の演出に効果的かもしれません。

4．「カジュアル」なイメージもAndroidが優勢、45.6%が支持

続いて、人付き合いのスタイルを示す「カジュアル」というイメージについても質問しました。こちらもAndroidがiOSを上回る結果となっています。

具体的な数字を見ると、Androidを「カジュアル」と評価した女性は45.6%にのぼり、iOSの39.5%を6.1ポイント上回りました。

「カジュアル」というイメージは、構えずに自然体で接することができる、親しみやすさを感じさせます。女性との距離を縮めるのに時間をかけず、リラックスした関係を築きたいと考える男性にとって、Androidが与える印象はプラスに働く可能性があります。

5．「先進的」なイメージ、iOS 54.1%とAndroid 52.7%でほぼ互角

最後に、「新しいものに詳しそう」といった、トレンドへの感度の高さを感じさせる「先進的・テクノロジー感」のイメージです。この評価は、iOSが僅差でAndroidが上回る結果となりました。

具体的な数値を見ると、iOSを「先進的」と評価した女性は54.1%、Androidは52.7%でした。その差はわずか1.4ポイントで、どちらも過半数の支持を集めており、ポジティブなイメージが持たれていることがわかります。

このことから、女性に「トレンドに敏感で、新しいものに詳しい人」という印象を与えたい場合、OSの選択は決定的な要因にはならないと考えられます。どちらのOSを使っていても、その人自身のガジェットへのこだわりや使い方次第で、センスの良い印象を演出できそうです。

まとめ：自分の"キャラ”はスマホで演出できる？

今回の調査からは、女性はスマホOSに対して異なった印象を持っていることがわかりました。iOSは「信頼」「知的・聡明」といったスマートなイメージで評価されやすく、Androidは「親近感」「カジュアル」といった親しみやすいイメージを持たれやすい傾向が見られます。

スペックや値段でスマホを選ぶ方法もありますが、「どんなふうに見られたいか」という視点から選ぶ方法もありそうです。今回の結果は、女性にどう見られるかを意識する男性にとって、面白いヒントになるかもしれません。

調査の実施概要

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（Knowns 消費者リサーチ）

対象エリア：日本全国

対象者 ：15歳～39歳の女性

調査期間 ：2024年10月1日～2025年9月30日

有効回答 ：ブランドごとに472名～483名※

※本調査は、各回答者にランダムに1つのブランドを提示し、そのブランドについて質問を行っています。各ブランドの有効回答数は、iOS：472名、Android：483名です。なお、本リリースで記載している各割合（%）は、人口構成比に合わせてウェイトバック集計を行ったものです。

設問内容- あなたは【ブランド名】を知っていますか？- 【ブランド名】のイメージは「信頼・信用」にあてはまりますか？- 【ブランド名】のイメージは「知的・聡明」にあてはまりますか？- 【ブランド名】のイメージは「親近感」にあてはまりますか？- 【ブランド名】のイメージは「カジュアル」にあてはまりますか？- 【ブランド名】のイメージは「先進的・テクノロジー感」にあてはまりますか？

※【ブランド名】には、調査対象のブランドが回答者ごとにランダムで表示されます。ブランドの認知状況などに応じて設問が分岐しますが、各設問の有効回答数は対応するグラフ内に表記しています。※イメージに関する設問は、「該当するブランドを知っている」かつ「そのブランドに対するイメージを持っている」回答者が対象です。各設問の有効回答数は、対応するグラフ内に表記しています。

株式会社マシェバラトークのビジョンは「Connecting Thoughts（想いをつなげていく）」、人と人をつなぐ想いに満ちた会社を目指しています。人々がお互いに支え合い、助け合いながら共に成長できる社会の実現に向けて、技術と情報を活用したプラットフォームを提供し、価値あるつながりを創出しています。

