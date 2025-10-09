ネット印刷のグラフィックが、クリアファイルバッグのデザインテンプレートを新たに公開。

株式会社グラフィックネット印刷のグラフィックが、クリアファイルバッグのデザインテンプレートを新たに公開

株式会社グラフィック（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）はネット印刷通販事業にて、印刷物のデザインをWeb上で作成できるサービス「スマプリ(R)デザイン」にA4クリアファイルバッグを追加しました。展示会などで活躍するクリアファイルバッグをお手軽にご作成いただけます。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/smapri_design/clear_file_bag

■デザインテンプレートを使って、クリアファイルバッグを簡単作成

ブラウザ上でテンプレートの文字や写真を入れ替えるだけで簡単に印刷用データを作成できる当社サービス「スマプリ(R)デザイン」にて、クリアファイルバッグに新たに対応いたしました。

ロゴマークや社名、連絡先をあしらったスタイリッシュなテイストから、写真を大きく配置できるデザインまで多数のテンプレートをご用意しております。大部数での印刷はもちろん、最少10部からの少部数印刷にも対応可能です。

「スマプリ(R)デザイン」で利用可能なクリアファイルバッグのデザインテンプレートイメージ

クリアファイルバッグは、A4やB5サイズのパンフレットやチラシが収まる、持ち運びができる手提げ型のクリアファイルです。展示会などでは資料を入れるバッグとして使用し、持ち帰った後はミシン目で切り離してクリアファイルとして活用できる、実用的なノベルティです。

展示会などでは資料を入れるバッグとして利用し、持ち帰った後はミシン目で切り離してクリアファイルとして活用できる、実用的なノベルティです。

【参考価格】

オフセット／2,000部／12日納期ご注文の場合

1枚あたり 73円～

※参考価格は2025年10月現在のもの

▼サービスページ：スマプリ(R)デザイン（クリアファイルバッグ印刷）

https://www.graphic.jp/smapri_design/clear_file_bag

■「スマプリ(R)デザイン」対応商品は随時追加予定

「スマプリ(R)デザイン」では2025年10月現在、31商品のデザインテンプレートをご利用可能です。対象商品は随時、追加予定です。印刷物のデザイン作成にお役立てください。

【主な取扱い商品】

▼名刺

https://www.graphic.jp/smapri_design/business_card

▼チラシ・フライヤー

https://www.graphic.jp/smapri_design/flyer

▼シール

https://www.graphic.jp/smapri_design/sticker_single

▼クリアファイル

https://www.graphic.jp/smapri_design/clear_file

▼カレンダー

https://www.graphic.jp/smapri_design/calendar

■株式会社グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、オリコン株式会社より発表されました「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」において総合第1位を獲得しました。

■株式会社グラフィックについて

名称 ： 株式会社グラフィック

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

設立 ： 1989年11月

事業内容 ： ネット印刷通販事業、クリエイティブ事業、デザイン通販事業

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。