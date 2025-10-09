ホラー漫画の鬼才・伊藤潤二の代表作「富江」が朗読劇に！人気声優の内田彩、井上麻里奈、山下大輝、河西健吾、ブーム到来中の怪談界からたっくー、はやせやすひろ等、総勢27名が“声”による恐怖の世界へと誘う…

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫、以下、アニマックス）は株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田義晃、以下「NTTドコモ」）との共催で2026年1月12日(月・祝)～1月18日(日)にヒューリックホール東京でLemino presents アニマックス朗読劇「富江」を開催します。



アニマックス朗読劇がお届けするのは、ホラー漫画の鬼才・伊藤潤二のデビュー作にして代表作の「富江」。「富江」は、「漫画界のアカデミー賞」と言われる「アイズナー賞」を４度受賞し、2025年7月に殿堂入りを果たした伊藤潤二の描く絶世の美女です。「富江」の妖しい魅力の虜になった者たちの執着は、やがて殺意に変わっていきますが、殺されてもバラバラにされても「富江」は何度も蘇ります。そんな「富江」の美貌と魔性に翻弄され、運命が狂っていく人々の物語を、今をときめく声優・俳優・怪談師たち総勢27名が10公演を日替わりで演じます。

脚本・演出は劇団「牡丹茶房」主宰も務める烏丸棗。佐藤佐吉賞2018優秀脚本賞を受賞し、CoRich舞台芸術アワード！2024にて『柏原照観展』が7位/6668本にランクイン。また映像では、日本テレビ『消せない「私」 ー復讐の連鎖ー』、テレビ大阪『UNREAL-不条理雑貨店-』で全話脚本を担当。“恐怖”を描くことに定評のある脚本・演出家です。“声”によるめくるめく恐怖の世界をぜひ存分にお楽しみください！

■原作・伊藤潤二先生よりコメントが到着！

この度、烏丸棗さんの脚本・演出によって、「富江」が朗読劇になりました。「画家」「通り魔」「トップモデル」「老醜」。これらの原作を巧みに組み合わせて、とても怖くて面白いストーリーにしてくださいました。そして、今をときめく声優、俳優、そして怪談師の皆さんが、この脚本に生々しい命を吹き込んでくださいます。美しく傲慢で恐ろしい富江が、周りの人々をどのように翻弄し、破滅に導き、地獄を味わわせるのか。どうか楽しみにしていてください！

■原作 伊藤潤二 プロフィール

1963年7月31日、岐阜県中津川市で誕生。高校卒業後、歯科技工士の学校へ入学し、職を得るも、『月刊ハロウィン』（朝日ソノラマ）新人漫画賞「楳図賞」の創設をきっかけに、楳図かずお氏に読んでもらいたい一念で投稿。1986年、投稿作「富江」で佳作受賞。本作がデビュー作となり、代表作になる。3年後、歯科技工士を辞め、漫画家業に専念。「道のない街」「首吊り気球」「双一」シリーズ、「死びとの恋わずらい」などの名作を生みだしていく。1998年から『ビックコミックスピリッツ』（小学館）で「うずまき」の連載を開始。その後も「ギョ」や「潰談」など唯一無二の作品を発表し続ける。世界で最も権威のある漫画賞のひとつである米国アイズナー賞にて、2019年に『伊藤潤二傑作集10巻 フランケンシュタイン』（英語版）が「最優秀コミカライズ作品賞」を受賞したのを皮切りに、2021年に2部門、2022年と立て続けに同賞を受賞し、通算4度受賞の快挙を遂げる。2023年、仏国アングレーム国際漫画祭「特別栄誉賞」、米国サンディエゴ・コミコン「インクポット賞」、さらに2025年、米国アイズナー賞にて殿堂入りを果たし、国際的評価を不動のものとした。

■ストーリー

～『伊藤潤二傑作集１ 富江＜上＞』より「画家」、『伊藤潤二傑作集2 富江＜下＞』より「通り魔」「トップモデル」「老醜」を朗読劇化～

中村保子には幼い頃、母と妹のアヤカと一緒に見た忘れられない絵画がある。それはかつて新進気鋭の画家で非業の死を遂げた森光夫による「富江」という女性を描いた絵画。森光夫は「富江」の魅力に取り憑かれた男の一人だった――。

やがて保子の妹・アヤカは近所で評判の美少女になる。なぜかアヤカは保子も含め家族の誰にも似ていない。そして、保子はアヤカが絵画の中の美女「富江」にそっくりなことに気づいてしまう。そんなある日、同じ町にアヤカと同じく「富江」と瓜二つの美少女たちがいると噂に。やがて美少女たちは邂逅し、「本物は一人でいい」と自分の虜になった少年たちを利用して殺し合いを始めるのだった。そんな時、保子に近づくある男の姿が。それはかつてトップモデルだった小泉リョウという男で、彼もまた富江に翻弄された男の一人。リョウは保子に“とある協力”を依頼するのだった……。

■Lemino presents アニマックス朗読劇「富江」最速オフィシャル先行チケット

本日よりアニマックス朗読劇「富江」最速オフィシャル先行チケットを販売開始いたします。

▼最速オフィシャル先行チケット▼

https://eplus.jp/animaxreading-tomie/

販売期間：10月9日(木) 12:00 ～ 10月20日(月) 23:59

■開催概要

【公演名】

Lemino presents アニマックス朗読劇「富江」

【開催日時】２０２６年１月１２日(月・祝)～１月１８日(日) 全１０公演

１月１２日(月・祝）19:00開演 佐倉薫、井澤詩織、中澤まさとも、高塚智人、村上ロック

１月１３日(火)19:00開演 佐倉薫、紡木吏佐、増元拓也、寺島惇太、たっくー

１月１４日(水)19:00開演 伊藤かな恵、福圓美里、中澤まさとも、岩崎諒太、はやせやすひろ（都市ボーイズ）

１月１５日(木)19:00開演 佐藤日向、伊瀬茉莉也、増元拓也、仲村宗悟、九十九黄助

１月１６日(金)19:00開演 松井恵理子、紡木吏佐、野津山幸宏、笠間淳、はやせやすひろ（都市ボーイズ）

１月１７日(土)13:00開演 内田彩、福圓美里、山下大輝、寺島惇太、たっくー

１月１７日(土)16:00開演 内田彩、伊瀬茉莉也、山下大輝、竹内栄治、たっくー

１月１７日(土)19:00開演 松井恵理子、伊瀬茉莉也、野津山幸宏、竹内栄治、村上ロック

１月１８日(日)13:00開演 井上麻里奈、高森奈津美、河西健吾、阿座上洋平、九十九黄助

１月１８日(日)16:00開演 井上麻里奈、高森奈津美、河西健吾、阿座上洋平、はやせやすひろ（都市ボーイズ）

【会場】

ヒューリックホール東京（東京・有楽町）

アクセス：https://hulic-theater.com/access/

【会場チケット】

全席指定席：10,000円（税込11,000円）

【キャスト】（出演順）

●富江／中村アヤカ

佐倉薫、伊藤かな恵、佐藤日向、松井恵理子、内田彩、井上麻里奈

●中村保子

井澤詩織、紡木吏佐、福圓美里、伊瀬茉莉也、高森奈津美

●森光夫／雪夫

中澤まさとも、増元拓也、野津山幸宏、山下大輝、河西健吾

●小泉リョウ／岩田忠夫

高塚智人、寺島惇太、岩崎諒太、仲村宗悟、笠間淳、竹内栄治、阿座上洋平

●語り部

村上ロック、たっくー、はやせやすひろ（都市ボーイズ）、九十九黄助

【原作】

伊藤潤二 『伊藤潤二傑作集』（朝日新聞出版刊）

【脚本・演出】

烏丸棗 劇団『牡丹茶房』主宰

主催：株式会社NTTドコモ、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

制作：Age Global Networks

制作協力：style office

ロビー運営：スーパーエキセントリックシアター

協賛：株式会社イープラス、株式会社ファミリーマート

(C) ジェイアイ／朝日新聞出版 (C) Animax Broadcast Japan.

各公演スケジュール、最新情報は公式サイト、公式Xをチェック！

公式サイト：https://animax.co.jp/animaxreading/tomie202601/

公式X：https://x.com/animax_reading

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。

【アニマックスについて】

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、『機動戦士ガンダム』『ちびまる子ちゃん』『ルパン三世』といった不朽の名作から、最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/