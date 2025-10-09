【宮城 石巻】創業100周年記念！グリーンサム「秋の園芸フェア」開催！！

株式会社水沢種苗店

創業100周年を迎える株式会社水沢種苗店（本社：宮城県石巻市、代表取締役：水澤長之）が運営する園芸専門店「グリーンサム」では、2025年10月9日（木）から10月13日（月・祝）までの5日間、「秋の園芸フェア」を開催いたします。

秋のガーデニングを楽しむ皆さまに向けて、フェア期間中はチューリップの球根プレゼントやポイント10倍などお得なキャンペーンの他に大好評の講習会を開催します。球根や花苗など季節を感じる商品を多数ご用意しています。

株式会社水沢種苗店はこの度創業100周年を迎えます。地域の皆様に感謝を込めて、今後も「農園芸の伴走者」として家庭園芸愛好家から生産者まで豊かな作物づくりをお手伝いするとともに、地元の新鮮で美味しい農産物を提供して参ります。

秋の園芸フェア概要

期間：2025年10月9日（木）～13日（月・祝）

会場：グリーンサム、グリーンサムいちば (株式会社水沢種苗店 敷地内）

所在地：〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目4-4

【フェア特典１.】

グリーンサムでお買い物の方先着1,000名様に「チューリップ球根」プレゼント！

【フェア特典２.】

グリーンサムポイントカード会員様限定！

フェア期間中は ポイント10倍！

【フェア期間中イベント詳細】

◆10月11日（土）

カルスNC-Rを使って簡単土づくり講習会

～ 畑やプランターの古い土を再利用！消毒いらずで誰でも簡単土づくり！～

講師： リサール酵産(株)

時間： １.10:00～11:00 ２.14:00～15:00

当日特典： 「超カルスNC-R」数量限定販売（お一人様2袋まで）

季節のおすすめ商品

店頭では、秋植えにぴったりな球根や花苗が続々入荷中！

パンジーやビオラ、キンギョソウなど秋植えで春まで楽しめるおすすめの花壇苗が続々入荷中です。さらに、チューリップやラナンキュラス、新商品のスノードロップなど様々な球根を取り揃えております。

また、これからが植えどきの玉ねぎ苗も10月中旬頃から販売を開始いたします。

玉ねぎ苗の植え付けに欠かせない肥料や資材も各種取り揃えております。

当店限定の有機JAS登録資材の「樹液の力ウィンドスター889ピーノ」はタネバエでお困りの方にはおすすめです。また今年新発売の「玉葱竹炭（たまねぎちくたん）」は発根と活着を促し、貯蔵性の向上に効果的な資材となっています。

この秋のイベントスケジュール

講習会や相談会、展示会など多彩な内容で、

秋の園芸フェア後も、秋の園芸をより楽しむためのイベントを開催します。

相談会や展示会、収穫祭など多彩な内容盛りだくさんになっておりますので、ご来店お待ちしております。

◆10月17日（金）

「玉ねぎ栽培相談会」

時間：9:00～16:00／会場：グリーンサム店内

協力：タキイ種苗(株)

玉ねぎ栽培のコツの他にお困りごとなどご相談承ります。また、当日はタキイ種苗おすすめの肥料や資材をご紹介します。

◆10月18日（土）

「秋の収穫祭」

時間：9:00～／会場：グリーンサムいちば

地元の旬の野菜が並ぶ、毎年恒例の秋の人気イベントです。マルシェも開催し賑やかな一日になります。

◆10月18日（土）～11月9日（日）

「森の写真展」

会場：グリーンサム店内

自然の美しさを感じる写真を展示。自然を感じる穏やかな時間をお届けします。

◆10月25日（土）

「HB-101販売相談会」

時間：9:00～15:00／会場：グリーンサム店内

協力：(株)フローラ

人気の活力剤「HB-101」の使い方や効果をスタッフが直接ご案内します。

◆10月30日（水）～11月3日（月・祝）

「パンジー・ビオラフェア」

会場：グリーンサム店内

個性的なパンジー・ビオラが勢ぞろい！！冬の庭を彩るお気に入りの苗を見つけてください。

創業100周年に寄せて

株式会社水沢種苗店は、この度おかげさまで創業100周年を迎えることができました。

1926年（大正15年）、石巻の地に小さな種苗店として創業して以来、「地域とともにある農業」「育てるよろこび」「食べる安心」を大切に、歩みを重ねてまいりました。農業を取り巻く環境が大きく変化する中でも、私たちはその変化を受け止め、地域に根ざす種苗店としての役割を進化させてきました。

高齢化、後継者問題、耕作放棄地の増加といった農業の課題は年々深刻さを増しています。だからこそ、私たちは、この100年で培ってきた知識・経験・ノウハウを最大限に活かし、「農園芸の伴走者」として農と食を支え続けていく責任があると考えています。

次の100年もまた、地域の皆さまとともに新しいタネをまき、その芽を育て、未来へとつなげていきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社水沢種苗店

所在地： 〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目4-4

代表者： 代表取締役 水澤 長之

創業： 大正15年（1926年）

事業内容： 種苗・園芸用品・農業資材の販売、農産物直売所、試験農場の運営

店舗名： グリーンサム

公式サイト：https://www.mizusawa-seed.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社水沢種苗店

TEL：0225-96-5688

FAX：0225-96-5699

担当：水澤 元宏

【取材・掲載に関するお願い】

創業100周年を迎える節目の秋、地域の皆さまに植物を「愛でる」楽しみをお届けします。

ぜひ取材・掲載のご協力をお願いいたします