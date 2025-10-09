信頼、テクノロジー、女性の健康が導く次世代ヘルスケア、アメリカ発のウェルネス最新レポートを公開

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、将来の社会変化をテーマにしたアメリカ発のシリーズ「What the Future」の最新号「ウェルネス2025」を公開しました。本レポートでは、信頼性、女性の健康、高齢、AI医療、食と公衆衛生など世界の健康を取り巻く主要トピックを多角的に分析しています。



レポートをダウンロード :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-10-09-wellness.html

調査背景

イプソス最新レポート「What the Future:ウェルネス2025」

ポスト・トラスト時代（信頼が揺らぐ時代）において、健康・医療・食品・政策・テクノロジーの境界はますます曖昧になっています。

イプソスは米国成人1,000名以上を対象に定量調査を実施し、医療機関・政府・AIなどに対する信頼度の変化、ウェルネス行動の実態、そして企業・政策立案者・消費者の意識ギャップを明らかにしました。

What the future:ウェルネスの主要トピック

著名な栄養学・食品政策の権威、更年期障害の専門家、高齢化研究者、そして元米国退役軍人省保険担当次官が、食品、女性の健康、公衆衛生、テクノロジーへの信頼を高め、私たちがより良く、より長く生きるために役立つ方法を探ります。

公衆衛生が信頼を根本から再構築する方法

政府・医療機関・AIに対する信頼が低下する中で、いかに透明性と共感を取り戻すか。

更年期革命：女性の健康を再定義する

6,000億ドル市場を生む「更年期ケア」への関心。企業・政策が担うべき新しい責任。

アメリカの食の風景を再構築するために食品会社が協力すべき理由

栄養ガイドライン、安全性、消費者意識の変化が生む「新たな食の倫理」。

医師とエンジニアが協力する「より良い老い方」の実現

高齢者の自立支援や介護テックにおけるAIの役割。

AIが食卓を変える：画像認識が示すリアルな栄養トレンド

Vision AIが見抜く「人々が実際に食べているもの」と「語られている理想」のギャップ。

レポートのダウンロードはこちらから :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-10-09-wellness.html

ウェルネスの未来2025：信頼・AI・フード・更年期ケアがつくる「次の健康社会」 | Ipsos(https://www.ipsos.com/ja-jp/what-future-wellness-2025)

