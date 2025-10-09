EATALY（イータリー）が関西エリア（神戸三田・大阪・京都）で期間限定のポップアップ キャラバンを開催！

イータリー・アジア・パシフィック株式会社

イータリー・アジア・パシフィック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：水谷天郎）の

イータリーが運営しているEXPO2025大阪・関西万博のイタリア館3Fのレストランは、開幕から2025年9月末でのご利用者数が累計10万人を超え、西日本を中心に沢山の方にイータリーの食体験を楽しんで頂いております。10月13日の閉幕以降もイタリアの食文化に触れていただく機会として関西エリアでのポップアップ キャラバン「EATALY POP-UP Caravan」を開催します。

EATALY POP-UP Caravan 開催スケジュール

●10月17日（金）～ 10月29日（水）：兵庫県 神戸三田プレミアム・アウトレット(https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/)

●10月31日（金）～ 11月6日（木）：大阪府 ルクア イーレ(https://www.lucua.jp/)

●11月7日（金）～ 11月24日（月）：大阪府 グランフロント大阪(https://www.gfo-sc.jp/)

●1月6日（火）～ 1月19日（月）：京都府 ジェイアール京都伊勢丹(https://www.mistore.jp/store/kyoto.html)

開催店舗概要

画像はイメージ

EATALY POP-UP Caravan at KOBE-SANDA PREMIUM OUTLETS

所在地：〒651-1515 兵庫県神戸市北区上津台7-3

営業時間：10:00-20:00

[開催情報]

開催場所：神戸三田プレミアム・アウトレット 1310 Premium Event Space

開催期間：10月17日（金）～ 10月29日（水）

展開商材：EATALY ICONS（オリジナルブランド）

イタリア直輸入のグロッサリー商品

イータリー・堂島ロール

ビニエクロッカンテ（クッキーシュー）

生ハム ＆ チーズ

一部セール商品

EATALY POP-UP Caravan at LUCUA 1100

所在地：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田３丁目１－３ ルクア大阪

営業時間：10:30-20:30

[開催情報]

開催場所：ルクア イーレ 2F

開催期間：10月31日（金）～ 11月6日（木）

展開商材：EATALY ICONS（オリジナルブランド）

イタリア直輸入のグロッサリー商品

イータリー・堂島ロール

ビニエクロッカンテ（クッキーシュー）

EATALY POP-UP Caravan at GRAND FRONT OSAKA

所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪

営業時間：11:00-21:00

[開催情報]

開催場所：グランフロント大阪 南館 4F

開催期間：11月7日（金）～ 11月24日（月）

展開商材：EATALY ICONS（オリジナルブランド）

イタリア直輸入のグロッサリー商品

イータリー・堂島ロール

ビニエクロッカンテ（クッキーシュー）

EATALY POP-UP Caravan at JR KYOTO ISETAN

所在地：〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹

営業時間：10:00-20:00

[開催情報]

場所：ジェイアール京都伊勢丹 地下1階 東側入口前プロモーション

開催期間：1月6日（火）～ 1月19日（月）

展開商材：EATALY ICONS（オリジナルブランド）

イタリア直輸入のグロッサリー商品

イータリー・堂島ロール

ビニエクロッカンテ（クッキーシュー）

イータリーのオリジナルブランド、"Eataly Icons"

2024年11月に各国でローンチしたEataly Iconsは、イタリアが誇る食の技と情熱の結晶です。“Made in Italy”の最高の味を世界に届けるために丁寧なリサーチを重ね、厳選された最高品質の原材料を使用し、土地への敬意と適切な製造時間を大切にして作られています。

パスタ、バルサミコ、チョコレート、コーヒー豆は現在発売中（ホームページ(https://eataly.co.jp/blogs/news/2024102502)参照）。今年は新たに、地域の特性を生かして作られたトスカーナ州、プーリア州、シチリア州産のエクストラヴァージンオリーブオイルや、ピスタチオ、ヘーゼルナッチのスプレッドを発売予定です。ポップアップ キャラバンでも販売いたします。

モンシェールとのコラボレーションで生まれたドルチェ

イタリア産の高品質な食材を使い、大阪で生まれたパティスリー モンシェールを代表する「堂島ロール」とのコラボレーションによって、イタリアの素晴らしいドルチェを身近なスイーツとしてご提案します。展開はティラミス、和栗、フラーゴラ（いちご）の3種類でポップアップ キャラバン限定での販売となります。詳細は後日配信されるリリースにてご確認ください。

■イータリーについて

Eataly（イータリー）は、卓越したイタリア料理とワインの世界的な存在感を高めることに尽力している特徴的なブランドです。高品質なイタリア製品の流通とプロモーションに従事し、商品の生産、販売、ケータリング、教育をシームレスに提供します。唯一無二の国際的なイタリア食材の小売企業として知られるEatalyは、イタリア料理の芸術性の象徴であり、より広い意味ではメイド・イン・イタリーの本質でもあります。2023年以来、欧州の大手独立系投資会社であるInvestindustrialがEatalyグループの株式の52%を保有しています。Eatalyは現在、5,000人以上の従業員を擁し、世界16カ国の60以上の拠点で事業を展開しています。その中には、イタリア、アメリカ、カナダ、アラブ首長国連邦、日本、ドイツ、イギリス、フランス、スウェーデン、トルコ、韓国、サウジアラビアなどが含まれます。Eatalyは積極的な拡大計画を実行しており、引き続き世界の主要都市に新たな店舗を出店する予定です。日本では、旗艦店である銀座のほか、湘南、原宿、丸の内、日本橋にも店舗を展開しています。

▶イータリー公式HP https://eataly.co.jp/

▶インスタグラム https://www.instagram.com/eataly.tokyo/(https://www.instagram.com/eataly.tokyo/%E2%80%8B)

▶フェイスブック https://www.facebook.com/EatalyTokyo(https://www.facebook.com/EatalyTokyo%E2%80%8B)

▶YouTube https://www.youtube.com/channel/UC2SuSzMZBo7EAIEQJlHAmeQ(https://www.youtube.com/channel/UC2SuSzMZBo7EAIEQJlHAmeQ%E2%80%8B)