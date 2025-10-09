【レポート】生成AIの最前線が集結！DeNA・Sales Marker・PeopleXらが登壇、スタートアップピッチ最優秀賞はAIVALIX

株式会社ANOBAKA

株式会社ANOBAKA（本社：東京都港区、代表取締役社長／パートナー：長野 泰和、以下「ANOBAKA」）は2025年10月7日（火）、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社の新目黒オフィスにて、生成AIの最新動向と次世代スタートアップの挑戦をテーマにしたカンファレンス「Generative AI Conference TOKYO & Startup Pitch」を開催したことをお知らせいたします。

本イベントは、「日々刻々と進化する生成AI領域――日本のAI活用の最先端を知る！」をテーマに、セッション・スタートアップピッチ・交流会の三部構成で実施。

AIを事業の中核に据える有力企業やスタートアップ、投資家など約200名が参加し、生成AIによる産業変革の現在地を共有しました。

イベント概要

セッション：企業の“AIオールイン”戦略と現場実装の最前線

- イベント名：Generative AI Conference TOKYO & Startup Pitch- 日時：2025年10月7日（火）18:30～22:00- 会場：東京都品川区上大崎3丁目1-1 目黒セントラルスクエア17F アマゾン新目黒オフィス- 主催：株式会社ANOBAKA- 共催：アマゾンウェブサービスジャパン合同会社／株式会社ディー・エヌ・エー／株式会社サーバーワークス／ニッセイ・キャピタル株式会社／キャナルベンチャーズ株式会社- 参加者数：約200名（スタートアップ・VC/CVC・事業会社など）

前半では、「AIオールイン」を宣言した株式会社ディー・エヌ・エー（DeNA）AIイノベーション事業本部 本部長 住吉政一郎氏が登壇し、AI導入の戦略や組織変革のリアルを紹介。

続いて、株式会社Sales Marker 代表取締役CEO 小笠原羽恭氏、株式会社PeopleX 代表取締役CEO 橘大地氏によるパネルセッションでは、急成長を遂げるAIスタートアップがそれぞれの領域で取り組む“AIによる事業成長の実践知”を共有しました。

スタートアップピッチ：AI×社会課題の最前線をリードする5社が登壇

後半では、プレシード～シード期のAIスタートアップ5社が登壇し、社会・産業・個人の課題をAIで解決する最新アプローチを披露。会場では投資家や事業会社による活発な質疑が行われました。

登壇企業一覧エイチテクノロジーズ株式会社

まいにちの保育を支える、保育特化型生成AI「Hinary（ヒナリー）」を運営。

保育士の業務負担を軽減し、子どもと向き合う時間を取り戻すAIツールを提供。全国私立保育連盟とのアライアンスを軸に導入を拡大中。

株式会社Exportal（エクスポータル）

海外展開に特化した「AI × グローバル人材」による“海外事業部 as a Service”。

AIエージェントと現地人材の連携で、語学力ゼロでも海外販路を開拓可能な仕組みを実現。

株式会社AI光

社会基盤産業を支える“次世代AI総合商社”。需給予測AI「OVERSEE」により、素材・物流業界のサプライチェーン最適化を支援。TechCrunch Disrupt 2025日本代表スタートアップとしても注目を集める。

株式会社Chronoter（クロノーター）

AIによる「記憶と時間の再構築」を目指すライフログスタートアップ。音声・画像・テキストを統合記録し、人や組織の“知識の資産化”を支援。今回のピッチでは独自の「AI記憶インデックス」構想が高く評価され、キャナルベンチャーズ賞・DeNA賞のダブル受賞を果たしました。

AIVALIX株式会社（アイヴァリックス）【最優秀賞】

“現場が育てるAI”で、製造品質管理の常識を変える。製造現場の品質管理を自動化する「AIVALIX QMS AI Platform」を開発。

AIが検査データや工程情報を解析し、不良要因を早期に特定。専門人材が不足する現場でも使える「現場主導型AI」として高く評価され、最優秀賞（ANOBAKA賞）を受賞しました。

ピッチ結果

- 最優秀賞（ANOBAKA賞）：AIVALIX 株式会社- キャナルベンチャーズ賞：Chronoter 株式会社- DeNA賞：Chronoter 株式会社、エイチテクノロジーズ 株式会社

「社会課題に対する解像度の高さ」や「現場実装までのスピード」が特に評価されました。

交流会：AI時代の共創を生むネットワーキング

イベント終盤では、スタートアップ、投資家、事業会社が自由に意見を交わすネットワーキングセッションを実施。生成AIをテーマにした新たなコラボレーションの構想や事業連携が多数生まれるなど、次の挑戦へとつながる場となりました。

株式会社ANOBAKAについて

“Empowering Mad Dreams”をビジョンとして、シード期のスタートアップを対象としたベンチャーキャピタルファンドを運営。「チャレンジ」を至高の概念とし、起業家に勇気を与え、夢を実現させるプロフェッショナルファームです。また、Generative AIファンドをはじめとする専門ファンドを活用し、革新的な技術やビジネスモデルを持つ企業を支援しています。

会社概要

社名: 株式会社ANOBAKA

本社: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB 406

設立: 2015年10月21日

代表者: 長野 泰和

URL: https://anobaka.jp/