視覚障がい者のチェックに基づいて恋活・婚活用オンライン名刺「カスタネット」のユニバーサル対応を改善

東京都認証特定⾮営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）が企画・改善を担当し、株式会社ロジナス（所在地：神奈川県逗子市）が開発・運営を担当する恋活・婚活用オンライン名刺サービス「カスタネット」にて、視覚障がい者ユーザーの協力を得て、サービスのUI・UXを改善致しました。

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)



https://castanet.link/(https://castanet.link/)

■カスタネットとは

カスタネットは基本無料にこだわった「恋活・婚活用オンライン名刺サービス（ウェブアプリ）」です。出会いの信用情報をお互いに確認し合うことで、世の中で増加している出会いのトラブルを減らし、未婚化・晩婚化の解消を目指しております。

このたび、障害の有無等にかかわらず、出来る限り大勢の方にご利用いただきやすくする為、ユニバーサル対応を実施致しました。

今回の取り組み

プロフィールや信用情報をカスタネットのオンライン名刺で安全に共有する事が可能です。

結婚相談NPOでは10年以上にわたって、業界のリーディングNPOとして障がい者婚活のサポートに注力をして参りました。昨今のシステム化された婚活サービスにおいて、視覚障がい者はシステム的なハードルを感じやすく、婚活自体をあきらめがちという認識を持っております。

そこで、当方でご活動いただいている視覚障がい者ユーザーにPC・スマートフォン環境にてテストを依頼、ご協力いただきました。

あぶり出された課題と対応

2ヶ月以上にわたったテスト・フィードバック

テストの結果、以下の課題が見つかり、対応を致しました。他サービスにも参考になると思われます。

今後の予定

- サービス動画に音声が無い為、サービスのニュアンスが掴みにくい＞視覚障がい者用音声ファイルを作成して設置- 文字の読み上げが不完全な箇所がある＞画像にも読み上げ要素を設定- 画像やアイコンを認識できない＞画像・アイコンに機能説明を含む読み上げ要素を設定- 視覚障がい者の基本となる「カーソル操作」が難しい箇所がある＞ターゲティング要素を徹底的に見直し- 各種証明書アップロード機能・本人確認用写真撮影が本人では不可＞視覚障がい者の利用率が高いLINEを利用して個別に代理対応を開始動画に視覚障がい者用音声を添付

今回の対応で最低限の課題は解消できたと認識しておりますが、ユニバーサル対応に終わりはありません。今後もユーザーからリクエストがありましたら、改善を続けていく所存です。

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/

株式会社ロジナス 企業概要

企業名： 株式会社ロジナス

本部所在地： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿一丁目1番10号

代表取締役：山本 啓一

事業内容： デジタルコンテンツの企画、制作、配信及び販売、ネットワークシステムを利用した情報の配信、コンピュータシステムの企画、開発、販売及び運営管理、旅行業・旅行代理業

取引銀行： 横浜銀行 逗子支店、かながわ信用金庫 逗子支店

ホームページ： https://www.loginas.co.jp/