【Green Parks】Disney Collection『101匹わんちゃん』が登場！子犬たちの無邪気な姿やダルメシアンたちの絆を表現したアイテムを発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Green Parks（グリーン パークス）」は、Disney Collection『101匹わんちゃん』のアイテムを10月4日(土)より全国のGreen Parks店舗にて順次発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/EYB8

Green Parksから、幅広い世代に愛され続けている大人気ディズニー・アニメーション映画『101匹わんちゃん』が登場。『101匹わんちゃん』は、ダルメシアンたちが繰り広げる勇気と冒険の物語を通して、大切な家族との絆を描いた名作です。本コレクションでは、作品に登場する子犬たちの無邪気な姿や、ダルメシアンたちの絆を表現したアイテムを全6型展開いたします。

キュートなキャラクターアートが目を惹くトップスは4型をラインアップ。これからのシーズンに重宝するジャガードニットには、子犬の「ラッキー」「ローリー」「パッチ」の愛らしい姿をデザインしました。ダルメシアンたちが大集合したスウェットには、「ポンゴ」と「パディータ」が15匹の子犬たちに囲まれるシーンをプリント。ポロ衿スウェットには、「ローリー」と「パッチ」が仲良く寄り添う姿をエンブレム風に表現しました。また、手書き風アートをバックプリントしたスウェットや、毛皮好きの悪女「クルエラ」がモチーフのオフショルスウェットもご用意。

そのほか、作品の舞台“ロンドン”を思わせる赤いチェック柄のトートバッグも取り揃えております。

日常のスタイリングにそっと可愛らしさを添える、『101匹わんちゃん』のGreen Parks限定アイテムにぜひご注目ください。

■Green Parks Disney Collection 『101匹わんちゃん』 販売概要

発売日：10月4日(土)より順次 ※ECサイトは10月9日(木)12時

販売場所：全国のGreen Parks（fuuwa / topic / sara）店舗

自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/EYB8）

販売アイテム：トップス5型、バッグ 全6型

■Green Parks Disney Collection 『101匹わんちゃん』アイテム詳細

※価格は税込、全てフリーサイズ

101匹わんちゃん/ジャガードニット

カラー：Red/Black

価格：\6,990

101匹わんちゃん/バックプリントスウェット

カラー：White

価格：\4,990

101匹わんちゃん/ポロ衿裏毛スウェット

カラー：Charcoal gray

価格：\5,990

101匹わんちゃん/プリント裏毛スウェット

カラー：Oatmeal/Red/Charcoal gray

価格：\3,990

101匹わんちゃん/クルエラオフショルスウェット

カラー：Gray mix

価格：\5,990

101匹わんちゃん/チェック柄トートバッグ

カラー：Red

価格：\2,990