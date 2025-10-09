【DIOR】2026年スプリング ライフスタイル カプセルコレクション

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) BRETT LLOYD

心躍るアクティビティであるスキーの世界を探求したライフスタイル カプセルコレクションは、男性のエレガンスのコードを取り入れながら、シンプルさと機能性によって特徴づけられたワードローブです。2026年スプリング コレクションのために再解釈された本コレクションは、ディオールらしい魅力を体現する、エッセンシャルで実用的なアイテムで構成されています。

アウトドアカルチャーと、ラグジュアリーにおける厳格さの融合。それはブレザーやタートルネックをカーゴパンツやスキーパンツと組み合わせるようにフォーマルとインフォーマルとの境界線を曖昧にするルックとして表現されます。スポーツウェアの要素は、テクニカルキャンバスを採用したクリーンでミニマルなシルエットのアイテムを通して表現されています。

バッグやスモールレザーグッズは、遊び心溢れる「ディオール マウンテン」パッチにより彩られます。これらのエンブレムは、ジュエリー、チャプカ、キャップにもあしらわれています。

「B30 カウントダウン テック」スニーカーは、テクニカルナイロン「N3Oナイロン」をまとい、画期的なディテールを備えています。「ディオール スリックロック」スニーカーは、自信に満ちたハイキングスタイルへと導きます。その大胆なソールは、タイムレスな「カナージュ」モチーフを再解釈し、このシューズをより一層引き立てます。

ユニークなスタイルと、限界に挑戦する願望を組み合わせた、ディオールの男性像の多面的な魅力を体現する本コレクションは、10月2日より全国のディオールブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にて発売されています。

バッグパック \520,000Tシャツ \135,000キーホルダー \93,000キャップ \97,000

@DIOR #Dior #ディオール #DiorSpring26



【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir