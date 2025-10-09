高校内居場所カフェ研修（全5回）開催のお知らせ

特定非営利活動法人Switch

認定NPO法人Switchでは、2017年より石巻圏域を中心とした高校で「高校内居場所カフェ」を実施しています。

当初2校から始まったこの活動は、石巻圏域にとどまらず宮城県内8校（※認定NPO法人Switch調べ）と広がりを見せています。「高校内居場所カフェ」は、学校の中に拓かれた新たな「居場所」です。

ニーズを表出できない困難を抱える生徒への中退予防や卒後支援等の早期介入の手段として、誰でも来やすい居場所を創出し、学校に所属しているうちに教員以外の大人と出会うことがその大きな意義です。

本研修では、「高校教員と若者支援団体が共に学び合い、つながり合うこと」「居場所カフェの意義や実践方法を共有すること」「教員・支援者間のネットワークを形成すること」を目的とし、将来的に宮城県内高校において「高校内居場所カフェ」が、持続的に展開される基盤を築くことを目指します

全5回の実施となります。（各回定員15名）

高校内居場所カフェの先駆者であるNPO法人パノラマ理事長石井正宏氏（ぴっかりカフェ＠神奈川県立田奈高等学校）の講話や講座、現在カフェを実施している高校の先生からの講話等、多様なかつ実践的なテーマを盛り込みました。

現在居場所カフェを実施している学校関係の方や若者支援団体、これから実施したいと考えている学校関係の方や若者支援団体の皆様、この機会にぜひご参加ください。

お申し込みは下記URLまたはQRコードからお願いいたします。

お申込みフォーム ：https://forms.gle/Q3sPpnQdQsKedRwy9

【問い合わせ先】認定NPO法人Switch 石巻NOTE（TEL:0225-25-5374）長岡・佐藤

●認定NPO法人Switch URL: https://www.switch-sendai.org/

こころの問題などで躓いている方に対し、働くことや学ぶことの支援を中心とした活動を行っている団体です。一人ひとりに合わせた個別の関わりを大切に、自分らしい生き方ができるよう支援を行っています。