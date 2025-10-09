来場者の4割がテニスに関心！ 名古屋のシンボルをテニスコートに変えた『テニフェス in オアシス21』に約1.5万人が熱狂

株式会社テニスラウンジテニフェス集合写真

株式会社テニスラウンジと公益社団法人日本テニス事業協会は、2025年9月23日（火・祝）に名古屋のシンボルであるオアシス21「銀河の広場」にて、入場無料のテニスイベント『テニフェスinオアシス21』を開催いたしました。

当日は会場に特設テニスコートを設置し、約15,000名もの方にご来場いただく大盛況となり、「もっとみじかに、もっとつながる」のテーマのもと、テニスの新たな魅力を発信しました。

都市空間が熱狂のテニスアリーナに変わる

多くの人々が行き交う名古屋の中心地、オアシス21「銀河の広場」に、この日限定で本格的なテニスコートが出現。

コートを囲むように設置された25社の協賛企業ブースには終日列が途切れず、本格的な的当てゲームから、専門校バンタンと連携した「テニス×ファッション」をテーマにしたメイクアップ体験まで、多彩なコンテンツが来場者を魅了しました 。

普段は静かな水の宇宙船の下が、終始歓声と笑顔、そして熱気に包まれました。

テニス経験者から、ショッピングの途中で立ち寄った家族連れ、海外からの観光客まで、誰もが足を止め、非日常の光景に引き込まれていました。

豪華ゲストと多彩なプログラムが世代を超えて魅了

ステージでは、大村秀章愛知県知事と広沢一郎名古屋市長がオープニングを飾り、イベントが華やかにスタート。

メインプログラムでは、タレントの坂下千里子さんが登場すると会場は笑顔に包まれました。テニス愛あふれるトークショーは終始和やかな雰囲気で進みました。

さらに、シンガーソングライターの高瀬統也さんや、鈴木貴男プロ、小野田倫久プロらトップ選手による迫力のエキシビションマッチが繰り広げられ、その圧巻のプレーに観客は釘付けとなりました。

また、日本テニス協会テニスキッズアンバサダーの「ニャオハ」が登場すると、子どもたちから大きな歓声が上がり、一緒にテニスを楽しむ姿が見られました。

数字で見る成果:未経験者の心を動かした体験型イベント

坂下さんトークショー坂下さんサプライズラリースターテニスアカデミーエキシビションマッチキッステニスアンバサダーニャオハテニスエボリューションプログラムど真ん中テニス１.ど真ん中テニス２.

本イベントは、テニスの普及と新たなファン層の開拓も大きな目的としていました。イベント後に実施した公式LINEアンケートでは、来場者の約70%が「満足」「大変満足」と回答。

特筆すべきは、39.2%もの方が「テニスを始めたくなった・プレーしたくなった」と回答したことです。

的当てゲームやファッションと融合させたメイク・撮影体験ブースなど、ラケットを握ったことがない人でも楽しめる企画を多数用意したことが、テニスへの最初の「一歩」を踏み出すきっかけを創出しました。

主催者コメント 株式会社テニスラウンジ 代表取締役 江口夏樹

各種ブース１.各種ブース２.各種ブース３.各種ブース４.各種ブース５.各種ブース６.各種ブース７.タイムテーブル記念撮影１.記念撮影２.メイク・撮影体験１.メイク・撮影体験２.

この度は、私たちの想いにご賛同いただいた皆様、そして何よりご来場いただいた皆様のおかげで、想像をはるかに超える熱気と笑顔に満ちた一日を創り上げることができました。

名古屋の真ん中からテニスブームを巻き起こしたいという一心で企画しましたが、子どもたちが目を輝かせてボールを追いかける姿を見て、このイベントの持つ可能性を確信しました。

特に、バンタン様との『テニス×ファッション』企画のように、異分野との斬新なコラボレーションが新しい客層を呼び込み、大きな手応えを感じています 。テニフェスは、単なるスポーツイベントではありません。人と人、企業と地域がテニスを通じてつながる、新しいコミュニティの出発点です。この熱狂を一度きりで終わらせることなく、名古屋を代表するイベントとして育てていきたいと考えております。

開会式の様子

テニフェス実行委員会では、今回の成果と課題を糧に、すでに来年度の開催に向けた準備を開始しています。

会場規模の拡大や運営体制の強化に取り組み、より多くの市民や来訪者にテニスの魅力を届ける都市型イベントとして進化を目指します。今後の展開にご期待ください。

【テニフェスinオアシス21 開催概要】

・ 名称：テニフェスinオアシス21

・ 日時：2025年9月23日(火・祝) 10:00-17:30

・ 会場：オアシス21 銀河の広場（愛知県名古屋市東区東桜1-11-1）

・ 主催：公益社団法人日本テニス事業協会、株式会社テニスラウンジ

・ 後援：愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、公益財団法人日本テニス協会、公益社団法人日本プロテニス協会、愛知県テニス協会

・ 協賛：アメアスポーツジャパン株式会社、HEAD Japan株式会社、ヨネックス株式会社ほか、全25社

・ 公式サイト： https://tennisfestival.jp(https://tennisfestival.jp/)

【株式会社テニスラウンジについて】

東海地区を中心に全国でテニススクールを展開。『スポーツを通じて楽しい社交場をつくる』を理念に掲げ、テニスの楽しさを伝える社交場を提供しています。本イベントの企画・運営を主管。