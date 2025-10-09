公益財団法人としま未来文化財団

公益財団法人としま未来文化財団（所在地：東京都豊島区、理事長：合場直人）は、「豊島区吹奏楽団 ニューイヤーコンサート2026」を開催いたします。

本コンサートは、本格的な響きに定評のある東京芸術劇場コンサートホール(東京都豊島区西池袋1-8-1)で、吹奏楽の名曲と華やかなプログラムで新年の幕開けを祝います。

特に2026年は、豊島区吹奏楽団にとって設立50周年を迎える記念すべき年です。長きにわたり豊島区民に愛され、支えられてきた楽団が、この節目に際し、音楽を通じて地域にさらなる夢と希望をお届けします。

区民が支える楽団としての魅力を広く周知し、多くの方々との「出会い」を創出することで、地域の魅力向上と街の賑わい創出に貢献します。また、音楽を通じた人々の交流を促し、より開かれたコミュニティーづくりを推進してまいります。

としま未来文化財団ホームページ

https://www.toshima-mirai.or.jp/tabid216.html?pdid1=3422

【概要】

豊島区吹奏楽団 ニューイヤーコンサート2026

日程：

2026年1月10日（土） 14:00開演／13:00開場

会場：

東京芸術劇場 コンサートホール

（東京都豊島区西池袋1-8-1）

出演：

大釜宏之(指揮)

豊島区吹奏楽団(演奏)

⇒ 公式ホームページ：https://www.toshima-wind.org

プログラム：

【第1部】

- J.ヴァン＝デル＝ロースト ／ アルセナール- D.ギリングハム ／ ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス- 西邑由記子 ／ 星の船- A.リード ／ エル・カミーノ・レアル

【第2部】

- P.I.チャイコフスキー ／ 音楽物語「くるみ割り人形」

※公演内容は変更となる場合があります。

チケット発売中(全席指定)[表: https://prtimes.jp/data/corp/94265/table/32_1_467b791aa7f6a29e343a8726da74de92.jpg?v=202510090227 ]

●としまチケットセンター ※1月9日(金)まで発売

【電話申込】 0570-056-777（10時から17時／臨時休業あり）

【WEB申込】https://www.s2.e-get.jp/tsm-mirai/pt/ (24時間受付）

【窓口申込】としま区民センター1F（10時から19時／臨時休業あり）（豊島区東池袋1-20-10）

※車椅子でご来場の方は事前にとしまチケットセンターまで、お問合せ・ご予約ください。

●チケットぴあ ※1月9日(金)まで発売

【WEB】https://t.pia.jp Pコード：307-961

【コンビニ】セブンイレブンで直接購入

●東京芸術劇場ボックスオフィス ※1月7日(水)まで発売

【電話】0570-010-296（10時から19時／休館日を除く）

【WEB】https://www.geigeki.jp/t/（24時間受付）

【窓口】東京芸術劇場1F（10時から19時／休館日を除く）（豊島区西池袋1-8-1）

主催：

公益財団法人としま未来文化財団、豊島区、豊島区吹奏楽団

本リリースに関するお問合せ先

公益財団法人としま未来文化財団 事業企画グループ

TEL：03-3590-7118（平日10:00～17:00）