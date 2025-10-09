豊島区吹奏楽団 ニューイヤーコンサート2026
公益財団法人としま未来文化財団（所在地：東京都豊島区、理事長：合場直人）は、「豊島区吹奏楽団 ニューイヤーコンサート2026」を開催いたします。
本コンサートは、本格的な響きに定評のある東京芸術劇場コンサートホール(東京都豊島区西池袋1-8-1)で、吹奏楽の名曲と華やかなプログラムで新年の幕開けを祝います。
特に2026年は、豊島区吹奏楽団にとって設立50周年を迎える記念すべき年です。長きにわたり豊島区民に愛され、支えられてきた楽団が、この節目に際し、音楽を通じて地域にさらなる夢と希望をお届けします。
区民が支える楽団としての魅力を広く周知し、多くの方々との「出会い」を創出することで、地域の魅力向上と街の賑わい創出に貢献します。また、音楽を通じた人々の交流を促し、より開かれたコミュニティーづくりを推進してまいります。
としま未来文化財団ホームページ
https://www.toshima-mirai.or.jp/tabid216.html?pdid1=3422
【概要】
豊島区吹奏楽団 ニューイヤーコンサート2026
日程：
2026年1月10日（土） 14:00開演／13:00開場
会場：
東京芸術劇場 コンサートホール
（東京都豊島区西池袋1-8-1）
出演：
大釜宏之(指揮)
豊島区吹奏楽団(演奏)
⇒ 公式ホームページ：https://www.toshima-wind.org
プログラム：
【第1部】
- J.ヴァン＝デル＝ロースト ／ アルセナール
- D.ギリングハム ／ ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス
- 西邑由記子 ／ 星の船
- A.リード ／ エル・カミーノ・レアル
【第2部】
- P.I.チャイコフスキー ／ 音楽物語「くるみ割り人形」
※公演内容は変更となる場合があります。
チケット発売中(全席指定)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/94265/table/32_1_467b791aa7f6a29e343a8726da74de92.jpg?v=202510090227 ]
●としまチケットセンター ※1月9日(金)まで発売
【電話申込】 0570-056-777（10時から17時／臨時休業あり）
【WEB申込】https://www.s2.e-get.jp/tsm-mirai/pt/ (24時間受付）
【窓口申込】としま区民センター1F（10時から19時／臨時休業あり）（豊島区東池袋1-20-10）
※車椅子でご来場の方は事前にとしまチケットセンターまで、お問合せ・ご予約ください。
●チケットぴあ ※1月9日(金)まで発売
【WEB】https://t.pia.jp Pコード：307-961
【コンビニ】セブンイレブンで直接購入
●東京芸術劇場ボックスオフィス ※1月7日(水)まで発売
【電話】0570-010-296（10時から19時／休館日を除く）
【WEB】https://www.geigeki.jp/t/（24時間受付）
【窓口】東京芸術劇場1F（10時から19時／休館日を除く）（豊島区西池袋1-8-1）
主催：
公益財団法人としま未来文化財団、豊島区、豊島区吹奏楽団
本リリースに関するお問合せ先
公益財団法人としま未来文化財団 事業企画グループ
TEL：03-3590-7118（平日10:00～17:00）