【特定外来生物ヌートリアをジビエに利用!?】磐田市(静岡)が「ヌートリアの捕獲及びジビエ利活用に関する連携協定」を締結しました
磐田市役所
市内で目撃されたヌートリア
ソーセージ(左)、トマト煮込み(右)
磐田市長 草地 博昭
磐田市は、9月24日(水)に１.静岡県西部猟友会磐田分会、２.静岡県立農林環境専門職大学、３.遠州中央農業協同組合との間で「ヌートリアの捕獲及びジビエ利活用に関する連携協定」を締結しました。
この提携は、2022年ごろから市内でも目撃情報が寄せられているヌートリアの繁殖を未然に防ぎ、生態系や農業への被害が発生しないようにするためのものです。
また今回の連携協定では、ヌートリアの捕獲と併せて、ジビエ利活用に向けた研究に結びつけていきます。当日は、ヌートリアのソーセージ、トマトの煮込みを試食しました。
各機関の役割
１.磐田市
・ヌートリアの捕獲許可の手続き
・捕獲と個体データの記録とりまとめ
・各主体との連絡調整
２.静岡県西部猟友会磐田分会
・箱わな、空気銃によるヌートリアの捕獲
・捕獲データ(場所、月日、時間など)の記録作成
３.静岡県立農林環境専門職大学
・ヌートリアの食材としての活用可能性に関する研究
・個体データ(雌雄、全長、重さ)の記録作成
４.遠州中央農業協同組合
・ヌートリア被害情報等の集約
・農業者への注意喚起
連携の今後の展開
今後、捕獲データの蓄積からヌートリアの分布や行動パターンを把握し、効率的な防除を実施して行きます。また、大学によるジビエ利活用の研究で長期的にはヌートリアの資源化を模索していきます。
市長コメント
市内でも目撃情報のあるヌートリアの対策を、関係機関と協力して進めていきます。
ソーセージとトマト煮込みを試食しましたが、クセもなく、鶏肉に近い食感で美味しかったです。
コストなどの課題はありますが、ジビエ料理として可能性を大いに感じました。
協定は2025年度末まで有効となっています。