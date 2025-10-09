佐藤ママ講演会in横浜（11月17日開催）に無料ご招待！

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長 CEO：角田克）は、４人の子どもを東京大学理科三類（医学部）合格に導いた「佐藤ママ」こと佐藤亮子さんの無料講演会を、横浜市市民文化会館（関内ホール）にて開催します。

「ゲームばかり」「なかなか宿題にとりかからない」……。子育てに関するお悩みに、佐藤ママがお答えします。学力を伸ばすノート活用法や、前向きになれる声かけ例などを具体的にアドバイスします！参加無料。どなたでもお気軽にお申し込みください。

お申し込みはこちら → http://t.asahi.com/prmama1117

〈佐藤ママ子育てセミナー〉

・佐藤ママ式子育てメソッド

・今から身につける「３つの学力」

・ヤル気を引き出す学習法

■日時：11月17日（月）11:00～1４:０0（予定） ※途中休憩あり

■会場：横浜市市民文化会館 関内ホール 横浜市中区住吉町4-42-1

■アクセス：JR京浜東北根岸線・横浜線「関内駅」北口改札から徒歩6分、または市営地下鉄「関内駅」9番出口徒歩3分、みなとみらい線「馬車通駅」5番出口徒歩5分

■申し込み締め切り：11月3日（火）。応募多数の場合は抽選になります

【佐藤亮子さんプロフィール】

奈良県在住。津田塾大学を卒業後、私立高校で２年間、英語教師として勤務。３男１女全員が東京大学理科三類に合格し、子育て方法が話題となった。「決定版・受験は母親が９割」（朝日新聞出版）など、著書多数。