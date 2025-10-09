「SHOWA EXCITE MATCH 2025 ～＃SHOWはここから～ 」開催（11/8）

株式会社鹿島アントラーズFC

オフィシャルパートナーである昭和産業株式会社の協力のもと、試合当日はフードロス削減アクションの推進活動として食品の寄付を募る「フードドライブ」、来場者へのオリジナルレジャーシートの配布、オンラインプレゼント企画「どこでも鹿BIG」への賞品提供などを行います。

各イベントの詳細については、「観戦ガイド(https://www.antlers.co.jp/mdp/53686)」にてお知らせいたします。

対象試合

11月8日（土）14:00キックオフ（11:00開場）

２０２５明治安田Ｊ１リーグ第36節 横浜FC戦

※キックオフ1時間前は入場時の混雑が予想されます。お時間に余裕を持ってのご来場をよろしくお願いいたします。

会場

メルカリスタジアム

イベント内容

1）フードドライブ Powered by SHOWA

昭和産業株式会社・茨城県・NPO法人フードバンク茨城と連携の上、福祉団体などに食品を集めて寄付するフードドライブ活動を実施いたします。持続可能な地域社会の実現に向けて、ご協力のほどよろしくお願いいたします。寄付をしていただいた方の中から、抽選で2名様に「選手直筆サイン入り2025NIKEレプリカユニフォーム」をプレゼントいたします。

※サイン対象選手を選ぶことはできません。

■実施場所

スタジアム場外フードドライブ特設ブース

■実施時間

10:00～14:00（開場1時間前～前半キックオフ）まで

■食品を寄付するときの留意点

・スタジアム内にびん、缶の持ち込みができないため、スタジアム入場前にフードドライブ特設ブースにお立ち寄りください。

・食品は常温管理が可能で、未開封かつ賞味期限まで2ヶ月以上残っているものをお持ちください。

・賞味期限の表示を事前にご確認ください。

・お米 （精米、玄米） を寄付する際は、事前に害虫の発生などがないことをご確認ください。

・季節柄、チョコレートなどの溶けやすい食品はご遠慮ください。

・お酒類、健康食品、ペットフードは受け付けておりません。

2）来場者先着10,000名へオリジナルレジャーシートプレゼント

1ゲート、NIPPON STEELゲート、3ゲート、5ゲート、6ゲートにて、先着10,000名様に「SHOWA EXCITE MATCH 2025」オリジナルレジャーシートをプレゼントします。

3）折り鶴アート企画＆オリジナルステッカープレゼント

アントラーズを応援するファン・サポーターの気持ちを一つにする企画として、ご参加の皆様に折り鶴を折っていただき、集まった折り鶴でアントラーズのエンブレムを制作するイベントを実施いたします。なお、ご参加いただいた方には「～#SHOWはここから～」コラボステッカーをお渡しします。ぜひ、場内特設ブースにお越しください！

※ステッカーの数に限りがあるため、なくなり次第、配布終了となります。

■設置場所

スタジアム場内メインスタンド側2階コンコース（NIPPON STEELゲート側）

■設置時間

11:00～14:00（開場～前半キックオフ）まで

4）ハーフタイム抽選会

試合当日のハーフタイムにおいて、ご来場いただいた方のなかから抽選で3名様に「選手直筆サイン入り2025NIKEレプリカユニフォーム」が当たる大抽選会を実施いたします。当選者はハーフタイムに大型ビジョンで発表されますので、ご注目ください！

■賞品

選手直筆サイン入り2025NIKEレプリカユニフォーム（Lサイズ）

※サインは1選手となり、対象選手を選ぶことはできません。

■抽選会参加方法

場内カメラを使用した事前エントリーへご参加いただいた方が対象となります。事前エントリーは試合開始前に実施いたしますので、ご自身の席でアピールしてください。場内カメラで事前エントリー対象者を選定したのち、ハーフタイムに大型ビジョンで当選者を発表いたします。

■当選賞品引換場所

2階メインスタンド側コンコース・ファンクラブブース

■注意事項

当選賞品の引換は、ハーフタイム終了後から開始いたします。

5）「どこでも鹿BIG」への賞品提供

ＪリーグIDをお持ちの方を対象に、ホームゲーム開催日に実施するオンラインプレゼント企画「どこでも鹿BIG」へ23名様分の賞品を提供いたします。ＪリーグIDをお持ちでない方も、「観戦ガイド」に掲載の応募フォームからご登録いただけます。登録は無料ですので、この機会にぜひご応募ください！

■賞品

1等：こだわりのパスタ賞 こだわりのパスタセット 5名様

2等：ひまわり油賞 オレインリッチ300ｇ 10本 10名様

3等：お好み焼き賞 おいしく焼ける魔法のお好み焼粉6個 8名様

左から）こだわりのパスタセット、オレインリッチ、おいしく焼ける魔法のお好み焼粉

6）Xフォロー＆リポストキャンペーン

「SHOWA EXCITE MATCH 2025 ～＃SHOWはここから～」 の開催を記念し、選手直筆サイン入りユニフォーム＆昭和産業の商品が当たるXキャンペーンを開催いたします！

■キャンペーン内容

ご自身のXアカウントで、昭和産業公式Xアカウント @showasangyo_coをフォローし、キャンペーン対象投稿をリポスト、または引用リポストすると、抽選で10名様に「選手直筆サイン入り2025NIKEレプリカユニフォーム」と「SHOWAホットケーキミックス600ｇ＆オレインリッチ300g」のセットが当たります。

■期間

10月9日（木）13:00～10月22日（水）23:59まで

■賞品

「選手直筆サイン入り2025NIKEレプリカユニフォーム」

「SHOWAホットケーキミックス600ｇ＆オレインリッチ300g”」 10名様

横浜FC戦のチケット購入は「鹿チケ」で

詳細を見る :https://www.jleague-ticket.jp/club/ka/

お問い合わせ

鹿島アントラーズコールセンター

お問い合わせフォーム

support@antlers.co.jp

※お問い合わせには順次返信しておりますが、時間がかかる場合がございます。