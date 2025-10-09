関西ヘルスケアサイエンスインフォマティクス、岩手県紫波町での地域DAO実証内容を紹介　Symbol BCを採用し「第6回 Blockchain EXPO 秋 2025」にNEMTUSブース内で出展

一般社団法人関西へルスケアサイエンスインフォマティクスHATARAKU DAOを利用したつながりと循環のヘルスケアシステム

一般社団法人関西へルスケアサイエンスインフォマティクス(京都府京都市、代表：龍岡久登）は、岩手県紫波町において、ブロックチェーン技術を活用した地域DAO（分散型自律組織）実証プロジェクトを開始します。

本取り組みは、地域住民・行政・企業が協働し、透明で持続可能な地域運営を実現することを目的としています。

Blockchain EXPO 秋 2025 に出展

今回の実証内容は、2025年10月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第6回 Blockchain EXPO 秋 2025(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/bc.html)」にて紹介されます。



展示は、ブロックチェーンの社会実装を推進する特定非営利活動法人NEM技術普及推進会NEMTUS(https://nemtus.com/)のブース内で行われ、地域DAOの仕組みや運営モデルを紹介します。

展示ブースの様子(アプリデモを展示)- 会期：2025年10月8日（水）～10日（金）10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）- 出展ブース：NEMTUS（ネムタス）内展示エリア- 公式サイト：Blockchain EXPO 秋(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/bc.html)

会場では、ブロックチェーンを活用した地域DAOの構想や、住民・行政・企業が協働する新しい地域運営の形を紹介予定です。

地域DAO実証の概要

岩手県紫波町をフィールドに、ブロックチェーン技術を活用した地域DAOの仕組みを検証します。

DAO（分散型自律組織）は、意思決定や資金の流れをブロックチェーン上で透明化することで、より開かれた地域運営を実現する仕組みです。

本実証では以下のテーマに取り組みます。

- 地域活動やまちづくりの意思決定を可視化し、住民の主体的参加を促す- 行政・企業・地域団体が協働し、持続可能な地域ガバナンスモデルを構築- 地域課題の解決に向けた新しい協働・合意形成の方法を検証

代表コメント

一般社団法人KHSI 代表理事 龍岡 久登

地域DAOの実証を通じて、地域の人々が自ら考え、参加し、協働できる新しいまちづくりの形を目指しています。

テクノロジーを地域社会に活かすことで、地方から未来をつくる新しい仕組みを発信していきたいと考えています。

参考記事

デジタル技術に支えられるコミュニティおよび循環で維持される未来の持続可能な地域医療-健康モデルの探索

https://note.com/hisato_tatsuoka/n/n002f296571f9

未来のwell-beingシンポジウム in 紫波を終えて

https://note.com/hisato_tatsuoka/n/nba72d2ffe2d9

お問い合わせ

一般社団法人関西ヘルスケアサイエンスインフォマティクス（KHSI）

Address: 京都府京都市中京区一蓮社町300 パームビル3階

Website：https://www.khsi.or.jp

Tel/FAX: 075-600-0306 Mail：office@khsi.or.jp

本件に関する取材・登壇依頼等も歓迎いたします。お気軽にお問い合わせください。