Ì¤Íè¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤äÀ¼Í¥¤ÎÍñ¤¿¤Á¤Î½¸ÂçÀ®¡ÖÌ´¤ò¡¢Ì´¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£AMG½©¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¡×10/24(¶â)～26¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡ª
¡Ö½©¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¡×¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.amgakuin.co.jp/archives/62941?nsdqr=591&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1(https://www.amgakuin.co.jp/archives/62941?nsdqr=591&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1)
AMG¤Ç³Ø¤Öºß¹»À¸¤¬Æüº¢¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ©ºîÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î´ë¶È¤ÎÊý¡¹¡¢ºß¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÊÏ©¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢³Æ³Ø²Ê¤ÎºîÉÊ¤ä¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÅ¸¼¨¤ò»öÁ°Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¼«Í³¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¼Í¥³Ø²Ê¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¢²»¶Á¡¢¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ïー¥¯¤â³ØÀ¸°ìÆ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£À¼Í¥¶È³¦¤Ø¤Î¿ÊÏ©¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î³Ø²ÊÀâÌÀ²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ä½¢¿¦¡¦¥Ç¥Ó¥åー¥µ¥Ýー¥È¡¢Æþ³ØÀ©ÅÙ¡¢³ØÈñ¤Ê¤É¤ò³Ø±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÄÊÌ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡ÖÆþ³ØÁêÃÌ²ñ¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
À¼Í¥³Ø²Ê¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ·à¡¢Æþ³ØÁêÃÌ²ñ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î2Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½©¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¡Û³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/705_1_90d0a9427d51a3f20c1d6da32b155fa5.jpg?v=202510090157 ]
¡ÚÆþ³ØÁêÃÌ²ñ¡Û¡ÊÁ´³Ø²ÊÂÐ¾Ý¡¿»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/705_2_9e2fe573cd38b7a4c1c2896011cdabe6.jpg?v=202510090157 ]
Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à :
https://www.amgakuin.co.jp/events/62954
¡ÚÀ¼Í¥³Ø²Ê¡ÛÏ¯ÆÉ·à´Õ¾Þ²ñ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/705_3_cec3370ce95c5c685baf19ce7ce2b144.jpg?v=202510090157 ]
Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à :
https://www.amgakuin.co.jp/events/63090
10¡¦11·î¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ö½©¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¡×¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ä¡¢ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤Î¤Û¤«¡¢¸½Ìò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆüÄø¡§10/19¡ÊÆü¡Ë¡¢11/9¡ÊÆü¡Ë¡¦30¡ÊÆü¡Ë
Í½Äê¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¥×¥í¤È³Ø¤Ö3DCGÆþÌç¡¢¥¢¥Ë¥á³¨¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤ëÈë·í¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥Ä¡¢À¼Í¥¡¦Áê±©¤¢¤¤¤Ê¤µ¤ó¤È¥¢¥Õ¥ì¥³ÂÎ¸³¡¡¤Ê¤É
¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.amgakuin.co.jp/opencampus/(https://www.amgakuin.co.jp/opencampushttps://www.amgakuin.co.jp/opencampus)
¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢Áí¹ç³Ø±¡¡ÊAMG¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2Ç¯´Ö¤Ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë‟Â¨ÀïÎÏ¡É¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¥×¥í¤Î¼ê¤Ç1994Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ø±¡¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ç³«¹»30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
AMG¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖÀ©ºî¸½¾ì¤³¤½¡¢ºÇ¹â¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÏÎ©°ÊÍè¤Î¶µ°éÍýÇ°¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö»º³Ø¶¦Æ±¡¦¸½¾ì¼ÂÁ©¶µ°é¡×¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈÌ¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë¾¦¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ëAMG¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÉô¤Ç¶È³¦·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤ë¤³¤È¡£
Ë®²èÀ©ºî¡¢³°¹ñ±Ç²è¤Î¿áÂØ¤¨¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥²ー¥à³«È¯¡¢¾®Àâ¡¦Ì¡²è¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¢ã¥×¥í¢ä¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜÊª¤Î¡Ú¼ÂÎÏ¡Û¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢½¢¿¦¤ä¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦Í¹Á÷¡ÛÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.amgakuin.co.jp/ssl/shiryou/(https://www.amgakuin.co.jp/ssl/shiryou/)
Æþ³ØÀ©ÅÙ¤Î¤´°ÆÆâ
½éÇ¯ÅÙ³ØÈñ¤«¤é7Ëü±ß¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¡ÖAOÆþ³ØÀ©ÅÙ¡ÒÂèÆó´ü¡Ó¡×¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¡¢10/31¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½éÇ¯ÅÙ³ØÈñºÇÂç10Ëü±ß¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¡Ö¿äÁ¦Æþ³ØÀ©ÅÙ¡×¤Î½Ð´ê¤Ï¡¢12/23¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
AOÆþ³ØÀ©ÅÙ¡ÒÂèÆó´ü¡Ó¤Î¾ÜºÙ
https://www.amgakuin.co.jp/school/aoentry/(https://www.amgakuin.co.jp/school/aoentry/)
¿äÁ¦Æþ³ØÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ
https://www.amgakuin.co.jp/school/recommendation/(https://www.amgakuin.co.jp/school/recommendation/)
³Ø±¡³µÍ×
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/705_4_fda1439671d44c7f02b4e52057635258.jpg?v=202510090157 ]