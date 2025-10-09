【参加者募集中】ブレイキンとヒップホップカルチャーの体験型プログラム｜Red Bull BC One Camp Tokyo 2025

レッドブル・ジャパン株式会社イタリア・ローマでのRed Bull BC One Camp ワークショップ｜Dean Treml / Red Bull Content Pool

日本で9年ぶりに開催される世界レベルの1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」。その前日となる11月8日（土）東京・原宿駅に隣接する「ヨドバシJ6ビル」にて「Red Bull BC One Camp Tokyo 2025」が開催されます。

「Red Bull BC One Camp」は毎年の世界大会の直前に開催される、ブレイキンとヒップホップカルチャーにまつわる、さまざまなフォーマットのバトルやワークショップに参加できる1日限りの体験型イベントです。

現在、各プログラムの参加者募集中です！

Red Bull BC One Campの目的

⚫︎世界トップレベルのダンサーと参加者が直接交流できる場を提供する。

⚫︎ブレイキンだけでなく、ヒップホップカルチャー全体を体験できる機会を作る。

⚫︎大会期間中の東京をストリートカルチャーの拠点として盛り上げる。

2024年、東京のRed Bull BC One Camp ワークショップ｜Jason Halayko / Red Bull Content Pool

この体験型イベントは、世界トップレベルのブレイカー、次世代のB-Boy & B-Girl、そしてヒップホップカルチャーに関心を持つ人々が多く集まり、大会を「観る」だけでなく「参加する」「共有する」場になります。

チームバトル、2vs2バトル、フットワークやパワームーブのバトルやワークショップに加え、ブレイキンとEsportsの異色コラボ「Break Fighter」など、ここでしか体験できない特別プログラムをお届けします。

「Red Bull BC One Camp」は伝説的ブレイカーから次世代ダンサーまでが一堂に会し、共有し、競い合い、インスパイアし合う“カルチャーの祭典”です。

各プログラムへの参加方法は、レッドブルのイベントページをご覧ください。

開 催 概 要

詳細を見る :https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/bc-one-camp-tokyoSuguru Saito / Red Bull Content PoolMauro Puccini / Red Bull Content Pool

名 称：

Red Bull BC One Camp Tokyo 2025

日 程：

2025年11月8日（土）開場10:00 / 閉場21:00

会 場：

ヨドバシJ6ビル（東京都渋谷区神宮前6丁目35－6）

参加費：

無料

主 催：

レッドブル・ジャパン株式会社

オフィシャルグローバルパートナー：

Reebok International Limited / PHILIPS / Jeep / VISA

イベントページ：

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/bc-one-camp-tokyo

※実施プログラムおよび出演者（ダンサーやジャッジ等）が予告なく変更となる場合がございます。

【参加者募集中!!】Red Bull BC One Camp Tokyo 2025 プログラム紹介

Red Bull BC One Camp Tokyo 2025 タイムテーブル

⚫︎Break Fighter

ブレイカーとゲーマーがペアを組み、交互に戦う2vs2バトル。Esportsとブレイキンバトルを組み合わせ、両方のスキルが試されるユニークな新フォーマット。

JUDGE: Hong 10 / KAZUKI ROCK / Lilou

MC: IVAN / KENTARAW / ZHIEEEP

DJ: GABAWASH

参加条件および参加組数：

満16歳以上、最大20組

バトルフォーマット：

ブレイカー、ゲーマーそれぞれ別で予選は実施。決勝進出する5組を決定。決勝からはペアとなり、ゲスト3組を交えたトップ8でのトーナメント戦。第1バトルは「ストリートファイター6」で対決し、第2バトルはブレイキンで対決。勝敗がつかなかった場合は、ブレイカー同士が「ストリートファイター6」で決着を付ける。

参加方法（レッドブルのイベントページから事前応募）：

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/bc-one-camp-tokyo

⚫︎King of Powermove

ブレイキンの醍醐味、「パワームーブ」に特化したバトル。世界レベルの生粋のパワームーバーを世界中から6人招待し、当日予選で勝ち上がった2名を加え、合計8名で“1人2ムーブ”のバトルフォーマット。決勝はオーディエンスジャッジで世界No.1パワームーバーを決定する。

JUDGE: RYUJI

MC: CRUDE

DJ: TOSHI

参加条件および参加人数：

満16歳以上、最大50人

バトルフォーマット：

予選ではジャッジが2名を選抜。決勝ではゲスト6名を加えた計8名から、オーディエンスジャッジで優勝者を決定する。

参加方法（レッドブルのイベントページから事前応募）：

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/bc-one-camp-tokyo

⚫︎Bonnie & Clyde

B-Boy & B-Girlペアによる2vs2ブレイキンバトル。

JUDGE: NARUMI / OMAR / ROOKIE

MC: ERi FeNeSiS

DJ: YOSHIKI

参加条件および参加組数：

男女ペア、16歳以上、最大32組

バトルフォーマット：

予選でジャッジが8組を選出。本戦はベスト8からの対面式トーナメント方式で実施され、最終的にジャッジが優勝チームを決定します。※ルールは変更となる可能性があります。

参加方法（レッドブルのイベントページから事前応募）：

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/bc-one-camp-tokyo

⚫︎Footworkerz Battle

フットワーク（床に手を着いて行うステップ）に特化した1on1バトル。

JUDGE: Ami / Bruce Wayne / JEY

LIVE BAND: QUIET STORM KOBE

MC: KENTARAW

参加条件および参加人数：

満16歳以上、最大50人

バトルフォーマット：

予選はサイファー形式でジャッジがトップ16を選抜。決勝はトーナメント形式で勝者を決定する。

参加方法：

当日参加申込

⚫︎Footworkerz Workshop

フットワーク（床に手を着いて行うステップ）のワークショップ（講師: KATSU ONEほか）も同時開催。

参加条件および参加人数：

先着順、満16歳以上、定員30人

参加方法（レッドブルのイベントページから事前応募）：

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/bc-one-camp-tokyo

⚫︎Deadly Duo All Style 2vs2

2016年のRed Bull BC One World Final（名古屋）で生まれたオールスタイル2vs2バトル。

JUDGE: GUCCHON / KAZANE / MAiKA

MC: CRUDE

DJ: 辰

参加条件および参加組数：

男女問わず2人1組、満16歳以上、最大60組

バトルフォーマット：

予選は60分間のサイファー形式で行い、ジャッジが8組を選出します。本戦はベスト8からジャッジが優勝チームを決定します。

参加方法（レッドブルのイベントページから事前応募）：

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/bc-one-camp-tokyo

⚫︎Red Bull BC One Team vs Team Japan

Red Bull BC Oneを代表する8名 vs 日本を代表する8名によるブレイキンのバトル。オフィシャルジャッジも存在しない、純粋なスキルとクリエイティビティのぶつかり合い！

⚫︎Guest Dance Showcase

日本を代表するトップダンサー等によるショーケース。

⚫︎Beat Maker Talk Session

Red Bull BC One Tokyo World Final用のビート制作に深く携わったDJ ONE UPを中心に、制作秘話を国内のゲスト陣を交えてお届けするトークセッション。

Red Bull BC Oneとは

Red Bull BC Oneは今年で開催22回目を迎えるレッドブルが開催する世界レベルの1on1ブレイキンバトルです。レッドブルはブレイキンに20年以上の歴史と伝統があり、世界30ヶ国以上で予選とプログラムを行い、イベントやワークショップなどを通じて、世界最高峰の才能豊かなダンサーを輩出しています。毎年、何千ものB-Boy / B-Girl達がRed Bull BC Oneに挑戦し、選ばれしB-Boy / B-Girl 各16名のみがRed Bull BC One World Finalの舞台に立ちます。

https://www.redbull.com/jp-ja/event-series/bc-one

https://www.instagram.com/redbullbcone/