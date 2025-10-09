『ファイナルファンタジーXIV』製品版50％OFFセール開催！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックスが開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV（以下、FFXIV）』は、『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』と『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』を50％OFFでお買い求めいただけるセールを実施しています。

また、FFXIVは10月7日（火）に株式会社カプコンから発売中のハンティングアクションゲーム『モンスターハンターワイルズ』とのクロスオーバーコンテンツをはじめとする、様々なコンテンツを公開しました。

『FFXIV』が50％OFF！ お得なこの機会に冒険をはじめよう！

期間中は、最新のコンテンツまで遊ぶことができる『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』と『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』が50％OFFでお買い求めいただけます。

■セール期間

・PlayStation(R)5版、PlayStation(R)4版、 Windows(R)版、Mac版

2025年10月8日（水）～ 2025年10月22日（水）まで

・Xbox Series X|S版

2025年10月9日（木）～ 2025年10月16日（木）19:00頃まで

■対象ストア／対象プラットフォーム

・ PlayStation(R) Store（PlayStation(R)5版、PlayStation(R)4版）

・ Microsoft Store（Xbox Series X|S版）

・ ファイナルファンタジーXIV: モグステーション（Windows(R)版、Mac版）

・ スクウェア・エニックス e-STORE（Windows(R)版、Mac版）

・ Amazon.co.jp（Windows(R)版）

※Steam(R)版は本セールの対象外です。

■対象商品

・『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』 通常版／コレクターズエディション

『FFXIV』をこれから始める方に向けた、最新アップデートまで遊べるお得なパッケージです。

『新生エオルゼア』に加え、すべての拡張パッケージ（蒼天のイシュガルド／紅蓮のリベレーター／漆黒のヴィランズ／暁月のフィナーレ／黄金のレガシー）がセットになっています。コレクターズエディションには、『新生エオルゼア』から『黄金のレガシー』までのすべてのコレクターズエディション特典インゲームアイテムが付属します。

・『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』 通常版／コレクターズエディション

すでに製品版をプレイしている方が追加購入することで、最新アップデートまでプレイ可能となる『ファイナルファンタジーXIV』の拡張パッケージです。本製品単独ではご利用いただけません。コレクターズエディションには、特典インゲームアイテムが付属します。

※セールの開始時刻 及び 終了時刻は、各販売サイトの都合により異なります。

※本セールは予告なく終了することがあります。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』には、30日間の無料期間が付属しています。

※30日間の無料期間以降にプレイを継続される場合には、別途サービス利用料金が必要です。

※30日の無料期間が利用できるのは1サービスアカウントにつき1プラットフォームあたり1回のみです。すでにご利用中のサービスアカウントに同一プラットフォームの権利を追加しても、30日間の無料期間が有効になることはありません。

※Xbox Series X|S版で製品版をプレイする場合は、オンラインマルチプレイ用にMicrosoftのXbox Game Pass Essential、Xbox Game Pass Premium、または Xbox Game Pass Ultimateのいずれかに加入している必要があります。

セールの詳細は以下よりご確認ください。

「セール特設サイト」

https://sqex.to/SFbSW(https://sqex.to/SFbSW)

スクウェア・エニックスは『FFXIV』以外にも、ダウンロード版タイトルがお得な価格で楽しめる「スクエニ OCTOBER SALE」を開催中です。

「スクエニ OCTOBER SALE」の詳細は公式サイト（https://sqex.to/v4lAb）をご覧ください。

最新アップデートで『モンスターハンターワイルズ』とのクロスオーバーも公開！

10月7日（火）に公開した最新のアップデート・パッチ7.35では、株式会社カプコンから発売中のハンティングアクションゲーム『モンスターハンターワイルズ』とのクロスオーバーコンテンツや、どんなプレイスタイルでも楽しめるようになった新たなディープダンジョン「ピルグリム・トラバース」などをお楽しみいただけます。

本クロスオーバーコンテンツはいつでも遊ぶことができますので、これから『FFXIV』を始める方も、ご自身のペースで冒険を進めて挑戦してみてください。

『モンスターハンターワイルズ』とのクロスオーバーコンテンツの詳細は特設サイトをご覧ください。

FINAL FANTASY XIV x MONSTER HUNTER WILDS Collaboration Trailer

https://sqex.to/yMk7K(https://sqex.to/yMk7K)

「ファイナルファンタジーXIV × モンスターハンターワイルズ」特設サイト

https://sqex.to/3YOy9(https://sqex.to/3YOy9)

ファイナルファンタジーXIV（FF14）について

『ファイナルファンタジーXIV』は広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。この世界には、あなた自身が主人公となり、世界を救う重厚なストーリー体験が待ち受けています。もちろん、謎に満ちた多数のダンジョン、白熱する多様なボスバトル、さらに、ひとりでのんびり釣りをしたり、仲間と一緒に冒険したりと、楽しみ方は無限大です。

RPG3本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。あなただけの冒険へ旅立ちましょう！

【ファイナルファンタジーXIV公式サイト】

● 「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト https://sqex.to/oRZf0

● 今すぐ無料の冒険へ！「ファイナルファンタジーXIV フリートライアル」 https://sqex.to/0excD

● 最新拡張パッケージ 「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」 https://sqex.to/dg0nn

【商品概要】

タイトル：ファイナルファンタジーXIV（ファイナルファンタジー14）

ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）

プラットフォーム：PlayStation(R)5｜PlayStation(R)4｜Xbox Series X|S｜Windows(R)｜Mac｜Steam(R)

権利表記：(C)CAPCOM (C) SQUARE ENIX LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO