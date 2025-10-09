【送料無料キャンペーン開始】好評につき第2弾決定！無くなり次第終了！川南町産の宮崎牛を今回限りの特別価格でご用意！食欲の秋は、おいしい肉で決まり！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、【川南町畜産農家応援】送料無料キャンペーン第2弾を実施中です。 川南町の生産者が心を込めて育てたお肉を、この機会にぜひご家庭の食卓や大切な方への秋の贈り物にご利用ください。
川南町畜産農家応援 送料無料キャンペーン第2弾
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=139
販売期間：10月15日(水)23:59迄
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
【キャンペーン限定商品ラインナップ】
川南町産宮崎牛赤身・霜降りスライス1.0kg
通常価格9,000円
＼通常価格より24％OFF！／
⇒⇒⇒【キャンペーン特別価格】6,780円！(税込・送料込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7393
川南町産宮崎牛バラ焼肉500g
通常価格5,250円
＼通常価格より28％OFF！／
⇒⇒⇒【キャンペーン特別価格】3,780円！(税込・送料込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7392
川南町産宮崎牛肩ロース焼肉500g
通常価格6,260円
＼通常価格より36％OFF！／
⇒⇒⇒【キャンペーン特別価格】3,980円！(税込・送料込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7390
その他、期間限定の特別セットを多数ご用意しております。
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
