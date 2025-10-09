ルビー・グループ、執行役員CMOの恩蔵 優が親会社イルグルムの「グループコマースエバンジェリスト」に就任

ルビー・グループ株式会社

EC構築・運用・フルフィルメントまで一貫したサービスを提供するルビー・グループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩田 進、以下「当社」）は、当社の執行役員CMOであり、JACCA 代表理事など国内EC業界を代表する複数団体で要職を務める恩蔵 優（おんぞう まさる）が、親会社である株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）の「グループコマースエバンジェリスト（Group Commerce Evangelist）」に就任したことをお知らせいたします。

■就任の背景と目的：業界をリードする専門家による新たな価値創出

EC市場が複雑化・多様化する中、事業者は常に最新のトレンドや技術を取り入れ、消費者ニーズに迅速に対応していくことが求められています。

恩蔵は、20年以上にわたりEC業界の第一線で活躍し、現在は当社の執行役員CMOを務めております。イルグルムグループにおいては、2023年4月より主要子会社である株式会社イーシーキューブにて執行役員CMOを含む複数のCxOを歴任するなど、グループ内のコマース事業の成長を牽引してまいりました。

また、国内EC業界における代表的な団体の1つであるJACCA（日本越境EC協会）の創設者及び代表理事や、JECCICA（ジャパンEコマースコンサルタント協会）シニアコンサルタントとしても活動し、セミナー登壇やメディア取材を通じて、国内EC業界の発展に貢献すべく、知見やノウハウを積極的に発信してきました。

この度、恩蔵がこれまでの実績と知見を活かし、当社のCMOとしての役割に加え、イルグルムグループ全体のコマース事業を横断する「グループコマースエバンジェリスト」に就任することで、以下の取り組みを推進してまいります。

- 業界への貢献と市場活性化恩蔵の持つEC領域の深い知見と、メディアとの強いつながりを活かし、当社およびイルグルムグループ全体で得た市場動向や成功事例を外部に発信。EC事業者の皆様の成長に役立つ、客観的で信頼性の高い情報を届けます。- グループの総合力強化イルグルムグループのコマース関連事業における知見を統合し、「コマース事業の顔」としてグループを代表する情報発信を行うことで、グループ各社のサービスシナジーを加速させます。- 外部団体・人脈との連携強化JACCA、JECCICAなどでの実績と人脈を活かし、EC業界の多角的な視点や、新たな協業の可能性を生み出します。

当社は、恩蔵のグループコマースエバンジェリスト就任を通じて、EC市場における知のプラットフォームとしての役割も強化し、お客様の事業成長、ひいては業界全体の発展に貢献してまいります。

■恩蔵 優（おんぞう まさる） プロフィール

ファッション総合商社入社後、24歳に飲食業で独立。2004年、株式会社ネットプライス(現BEENOS)入社をきっかけにEC業界入り。後は、広告代理店・グローバルSNS・アパレル・EC企業等の幹部・CxOを歴任。LINE株式会社ではグローバルアライアンス×B2B2C×国際物流のスキームを掛け合わせた日本初サービスをローンチしECの可能性を広げた事で知られる。現在、2つのEC協会に携わり、日本のEC規模の発展と、世界と日本をつなぐ活動をしている。



2025年8月、当社執行役員CMOに就任。

- 一般社団法人 日本越境EC協会(JACCA): 代表理事- 一般社団法人 ジャパンEコマースコンサルタント協会(JECCICA): シニアコンサルタント- Maddler USA LLC,: CEO / Signer (カリフォルニア州)

【ルビー・グループ株式会社 概要】

本社:東京都渋谷区富ヶ谷2-43-10

代表取締役:岩田 進(いわた すすむ)

設立:2011年1月12日

URL:https://rubygroupe.jp/

主要株主:株式会社イルグルム

事業内容:ECサイトの構築、一括運営、およびEC事業コンサルティング 等

【株式会社イルグルム 概要】

大阪本社：大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表取締役：岩田 進

設立：2001年6月4日

URL：https://www.yrglm.co.jp/

事業内容：マーケティングDX支援事業、コマース支援事業

【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】

ルビー・グループ株式会社

担当: 花房 亮太

お問い合わせフォーム: https://rubygroupe.jp/pages/contactus-sales

