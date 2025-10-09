生成AIを用いたWeb広告チェックエージェントサービス、HOUSEI「imprai ezCheck」提供開始

HOUSEI株式会社

AI・DXソリューションを提供するテクノロジーカンパニー、HOUSEI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 管祥紅 以下：HOUSEI）は、Web広告などの法令遵守と運用効率を支援する新サービス「imprai ezCheck」（インプライ イージーチェック） の提供を開始することをお知らせいたします。第一弾として求人広告分野を対象に展開し、本ツールの活用により、企業は人手不足や法令違反リスクといった課題を効率的に解決することが可能となります。

「imprai ezCheck」サービスページ：https://www.housei-inc.com/product-services/imprai-ezcheck

■開発の背景

近年、求人広告の不適切表現による法令違反や炎上リスクが増加しています。最低賃金違反、景品表示法違反、差別表現など、一つの見逃しが行政処分やブランド価値の毀損につながる事例も少なくありません。しかし多くの企業では、数百件に及ぶ求人広告を人手でチェックすることは困難で、見逃しや残業の原因になっています。「imprai ezCheck」 は、生成AIローコード開発プラットフォーム「imprai」に搭載されたAIエージェントを活用し、前述の課題を解決するために開発されたツールです。

■「imprai ezCheck」の主な機能

求人広告をはじめとするWeb広告や記事などを、事前に設定した法令遵守ルールに基づき自動でチェックします。各チェック項目に応じて採点を行い、基準点に満たない広告はレポートで問題点を明確に報告します。管理者は広告チェックにかかる工数を大幅に削減でき、各事業者へ迅速な修正依頼が可能になります。担当者はレポートを通じて問題のある広告を一括で確認でき、効率的に対応を進めることができます。

<項目例>

・最低賃金チェック：全国の地域・業種別最低賃金を参照

・誇大広告検知：景品表示法違反を未然に防ぐ誇大表現検出

・差別表現チェック：年齢・性別・国籍による不適切表現を判定

■今後の展望

今後は求人広告以外の広告分野への展開も予定しており、幅広い企業の広告運用・チェックに活用できるようにいたします。さらに、企業ごとの独自基準や業界特有の規制に対応できるカスタマイズ機能を拡充し、多様な業種・業態に柔軟に適応できるサービスへと進化させてまいります。

HOUSEI株式会社の概要

本社所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル9階

代表者：代表取締役社長 管 祥紅

設立：1996年3月

URL：https://www.housei-inc.com(https://www.housei-inc.com)

HOUSEIは、DXを実現するパートナーとして「メディア向け事業・プロフェッショナルサービス事業・プロダクト事業・海外IT事業」の4つの事業を柱に、日本のDX化を図ります

HOUSEIはオープンイノベーションに取り組んでおり、 共同開発・販売代理店を含むパートナーを募集しています。