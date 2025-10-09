µð¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î¸¸¤ÎÌ¾Ãø¤¬47Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü´©―±Ç²è¤Å¤¯¤ê¤Î¿¿¿ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê°ìºý¡Ø±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù¤¬10·î15Æü¤ËÈ¯Çä¡£
±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¤¬¸ì¤ëÁÏºî¤Î¿¿¿ñ¡¡47Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü´©¤Çá´¤ë±Ç²è¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶ÅÀ
ËÜ½ñ¤Ï1978Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾½ñÀÒ¤Î¿·ÁõÉü´©¤Ç¡¢¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è¤Å¤¯¤ê¤ÎÅ¯³Ø¤È¼ÂÁ©¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£
¤Ü¤¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¥«¥Á¥ó¥³¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1954Ç¯¡¢»×¤¨¤ÐÍÚ¤«ÀÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊËÜ½ñ¡ÖÁ°½ñ¤¡×¤è¤ê¡Ë
½é´ÆÆÄ¤«¤é17Ç¯¸å¡¢¥·¥êー¥º¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤òÇ¯¤Ë2ËÜ»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ø¹¬Ê¡¤Î²«¿§¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿40Âå¸åÈ¾¤Î»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤――¡£1978Ç¯¤Ë´©¹Ô¡¢90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÈÇ¤ò½Å¤Í¤¿Ê¸¸Ë¤ò¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·ÁõÈÇ¤Ø¤ÎÁ°½ñ¤¡¢¥¯¥íー¥É¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó»á¡Ê¡Ø»³ÅÄÍÎ¼¡¤¬¸«¤Æ¤¤¿ÆüËÜ(https://www.amazon.co.jp/dp/4272612476)¡ÙÃø¼Ô¡Î¸¶Ãø2021Ç¯´©¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢Ë®Ìõ2024Ç¯¡¢¾®¼Ò´©¡Ï¡Ë¤Ë¤è¤ë²òÀâ¡¢ËÜÇ¯11·î¸ø³«Í½Äê¤Î¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー(https://movies.shochiku.co.jp/tokyotaxi-movie/)¡Ù¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤àÁ´´ÆÆÄºîÉÊ°ìÍ÷¤Î»ñÎÁ¤òÉÕ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤ÇÉü´©¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤ë»³ÅÄ´ÆÆÄ¡£À¤Âå¤ä»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÀâ¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Ë――¿·ÁõÈÇ¤Ë´ó¤»¤Æ¡¡
¢¨»³ÅÄÍÎ¼¡¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·
I¡¡±Ç²è¤È»ä――±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È
¡¡¡¡±Ç²è³¦¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¡¡～¾¾ÃÝ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿º¢¡¿¡ØÆó³¬¤ÎÂ¾¿Í¡Ù¤«¤é¡ØÇÏ¼¯¤Þ¤ë¤À¤·¡Ù¤Ø¡¿¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ÎÃÂÀ¸
¡¡¡¡±Ç²è¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¡～¡ÖÏ©Ëµ¤ÎÀÐ¡×¤Î¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¡¿¿·¤·¤¤È¯¸«
¡¡¡¡±Ç²è¤È¤Ï¡¡～·Ý½Ñ¤Ï¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¡¿Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÂÎ¸³¡¿¤¤¤ï¤æ¤ë¸ä³Ú±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿º£Æü¤ÎÊ¸²½¤Î¤¢¤êÊý
¡¡¡¡±Ç²è¤È¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡～Íî¸ì¤ÈÏ²²ÖÀá¡¿¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ÎÎ®¤ì
¡¡¡¡¡Ö¤ª¤«¤·¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡～¸Þ¡»±ß¿©Æ²¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¿À¸³è´¶³Ð¤È¾Ð¤¤
¡¡¡¡´ÑµÒ¤È¤Ä¤¯¤ê¼ê¤È¤Î¶¦´¶¡¡～¤æ¤¿¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤Ø¤Î¿®Íê¡¿È©¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡¿¡ÖÆÒ¤µ¤ó¡×¤Ø¤Î¶¦´¶¡¿¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡¿¸½¼Â¤ÎÇ§¼±¤È±Ç²è
¡¡¡¡¡ÖÆÒ¤µ¤ó¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¡～¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¶¦´¶¡¿¼«¹ñ¤ò¤ß¤Ä¤á¤¿±Ç²è
¡¡¡¡¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
II¡¡ÁÇºà¤ÈµÓËÜ――¥â¥Áー¥Õ¤Èµ»½Ñ
¡¡¡¡¾×Æ°¤ÎÎÏ¡¡～¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡¿¡Ø²ÈÂ²¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¿¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¿¡Ø¹¬Ê¡¤Î²«¿§¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¿»£¤ê¤¿¤¤±Ç²è¡¿¡ØÆ±Ë¦¡Ù¤Î¾ì¹ç
¡¡¡¡µÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡～¡Öº½¤Î´ï¡×¤ÎµÓËÜ¡¿µ»½Ñ¤Î¤â¤Î¿¿»÷¡¿¡ÖÌµË¡¾¾¤Î°ìÀ¸¡×¤ÎÎã¡¿´¶À¤ÎÂçÀÚ¤µ
III¡¡±Ç²è¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì――¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÇÐÍ¥¤È´ÆÆÄ¤È
¡¡¡¡»ä¤Î±é½Ð¡¡～ÉñÂæ¤â±Ç²è¤âÆ±¤¸¡¿¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ
¡¡¡¡´ÆÆÄ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡～¿´¤Î¤«¤è¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ
¡¡¡¡¡ÖÆÒ¤µ¤ó¡×¤Î¥Áー¥à¡¡～»ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»
¡¡¡¡±é½Ð²È¤ÈÇÐÍ¥¡¡～ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¡¢ÁÇÀ¡¿±é½Ð²È¤ÎÀÕÇ¤
¡¡¡¡°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¡～»ä¿´¤òµî¤ë¡¿Å·Éê¤ÎºÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¿ÆÒ¤µ¤ó¤È»ä¤¿¤Á
¤¢¤È¤¬¤¡¡
»³ÅÄÍÎ¼¡¤Ø¤Î¼ê°ú¤¡Ê²òÀâ¡á¥¯¥íー¥É¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ë
¢¨¡Ø»³ÅÄÍÎ¼¡¤¬¸«¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¡ÙÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·
´ÆÆÄºîÉÊ°ìÍ÷
¢¨ºÇ¿·ºî¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå´ÆÆÄºîÉÊ°ìÍ÷
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1931Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£54Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£
Æ±Ç¯¡¢½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¾¾ÃÝÆþ¼Ò¡£61Ç¯¡ØÆó³¬¤ÎÂ¾¿Í¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åー¡£
69Ç¯¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¥·¥êー¥º³«»Ï¡Ê2019Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´50ºî¡Ë¡£Â¾¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø²ÈÂ²¡Ù¡Ê1970Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¹¬Ê¡¤Î²«¿§¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ù¡Ê77Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤ÏÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¶¦±é¤ÎºÇ¿·ºî¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¡£08Ç¯¤è¤êÆüËÜéº½Ñ±¡²ñ°÷¡¢12Ç¯¤ËÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡¢14Ç¯¤ËÅìµþÅÔÌ¾ÍÀÅÔÌ±¸²¾´¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡Ø±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù
È¯Çä¡§2025Ç¯10·î15Æü
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¡¦¥Ïー¥É¥«¥Ðー
¥Úー¥¸¿ô¡§204¥Úー¥¸
Äê²Á¡§2,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
ISBN¡§978-4-272-61248-2
¡ãAmazon¡ä¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4272612484
¡ã³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ä¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18368841/
½ÐÈÇ¼Ò¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒÂç·î½ñÅ¹
¢©113-0033¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿2-27-16¡¡Âç³ØÄÌ¿®¶µ°é¥Ó¥ë2F
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§www.otsukishoten.co.jp
X¡§x.com/otsukishoten