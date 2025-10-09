「仙台クリスマスマーケット２０２５」開催！

株式会社東日本放送

株式会社東日本放送(本社・仙台市太白区)は、杜の都仙台・冬の風物詩「２０２５ ＳＥＮＤＡＩ光のページェント」の開催に合わせて、１２月５日(金)～２５日(木)までの２１日間「仙台クリスマスマーケット２０２５」を開催します。

会場内には、東北最大級となる高さ約５メートルのクリスマスツリーを設置して、クリスマスの魔法を感じる空間を演出します。夜になると周囲を美しく照らすクリスマスを祝福するツリーが、街全体に温かさをもたらします。

本場ドイツの雰囲気を味わえる木造の小屋「ヒュッテ」の数を昨年より拡大し、クリスマスフードやクリスマス雑貨の約４０店舗が軒を連ねます。また、今年もここでしか手に入らないオリジナルマグカップなど、仙台クリスマスマーケット限定のグッズも用意します。ぜひ仙台の特別なクリスマスイベントに足をお運びください。さらに今年は、錦町公園だけでなく、勾当台公園「いこいの広場」にもクリスマスマーケットの店舗が出店し、連携する予定です。

佐藤千穂（SATO Chiho）＜美術・装飾プランナー＞佐藤 千穂

幼いころからテレビやイベントで目にする出演者よりも、その背景や映り込むものに興味があったという直感的な興味を動機に、一般大学から新卒で民放某TV局の美術関連会社に入社。

20代はテレビ美術におけるアートプロデューサーとして、様々な人気番組のスタジオセットや、大道具、小道具に至るプロデュースを経験する。2016年に独立後は、美術プロデューサーとしてそのフィールドを広告やマーケティングへと広げ、様々なブランドのイベントや展示会のアートディレクションを手掛ける。近年は、その独自の感性を生かしたデコレーションアーティストとして新境地を開拓。美術専門学校の講師としての顔も持つ1児の母。

＜開催概要＞

実施日：２０２５年１２月５日(金)～１２月２５日(木)

実施時間：平日１６：００～２２：００

土曜１２：００～２２：００

日曜１２：００～２１：００

料金：入場無料（※但し、特定日のみ協力金１,５００円が必要になります）

【特定日】

１２日(金)・１３日(土)・１４日(日)・１９日(金)・２０日(土)・２１日(日)・２４日(水)・２５日(木）

※協力金：オリジナルマグカップ付き

※小学生以下：全日無料

仙台クリスマスマーケット2025 オリジナルマグカップ

会場：仙台市・錦町公園（仙台市青葉区本町２丁目 ）

交通手段：仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅から徒歩５分、JR仙台駅西口より徒歩１１分

主催：２０２５ ＳＥＮＤＡＩ光のページェント実行委員会

共催：仙台クリスマスマーケット実行委員会

企画：東日本放送／テレビ朝日ミュージック